Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мёртвым, я этого не позволю вам»

16 августа 2020 14:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Многотысячный митинг в поддержку мира и безопасности прошел 16 августа в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мёртвым, я этого не позволю вам»-1

На площади Независимости собрались белорусы – те, кто выступает против развала государства и острых конфликтов между земляками. Люди приехали со всей страны – более 65 тысяч человек.

Александр Лукашенко: «Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мёртвым, я этого не позволю вам»-4

К собравшимся также присоединился Александр Лукашенко. Глава государства поблагодарил людей, которые поддержали митинг. За годы независимости мы вместе шаг за шагом создавали сильную страну. И буквально в один миг необдуманно можем потерять то, что с большим трудом выстраивалось годами.

Александр Лукашенко: «Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мёртвым, я этого не позволю вам»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам предлагают новую власть. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите?! Если кто-то это хочет – без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства! Я никогда не пойду на уничтожение того, что создано нашими с вами руками! Этому не бывать!

У меня, как и у вас всех и тех, кто нас слышит, есть дети и внуки. И я хочу, чтобы они жили, как мы с вами четверть века прожили, на своей земле.

Митинг на площади Независимости в Минске. Вот что говорят участники

Да, кому-то моя политика, может быть, не нравилась, власть не такая. Но мы с вами эту власть утвердили в середине 90-х, принимая новую Конституцию. Вы тогда просили навести порядок. Я вам его навел! Вы просили без коррупции и олигархов. Где они, эти олигархи?

Александр Лукашенко: «Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мёртвым, я этого не позволю вам»-10

Мы построили с вами при всех сложностях, при всех недостатках, красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю вам.

Нам предлагают новые выборы. Я только что сказал: окунемся в это болото – не вылезем никогда. Нас хотят этим уничтожить, нас хотят ослабить.

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске митингующие собрались в районе стелы
16 августа 2020 13:29

В Минске митингующие собрались в районе стелы

«Показать, кто что умеет». Состязания командиров прошли на полигоне под Борисовом
16 августа 2020 12:18

«Показать, кто что умеет». Состязания командиров прошли на полигоне под Борисовом

Митинг на площади Независимости в Минске. Вот что говорят участники
16 августа 2020 11:42

Митинг на площади Независимости в Минске. Вот что говорят участники