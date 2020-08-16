Александр Лукашенко: «Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мёртвым, я этого не позволю вам»

На площади Независимости собрались белорусы – те, кто выступает против развала государства и острых конфликтов между земляками. Люди приехали со всей страны – более 65 тысяч человек.

К собравшимся также присоединился Александр Лукашенко. Глава государства поблагодарил людей, которые поддержали митинг. За годы независимости мы вместе шаг за шагом создавали сильную страну. И буквально в один миг необдуманно можем потерять то, что с большим трудом выстраивалось годами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам предлагают новую власть. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите?! Если кто-то это хочет – без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства! Я никогда не пойду на уничтожение того, что создано нашими с вами руками! Этому не бывать!

У меня, как и у вас всех и тех, кто нас слышит, есть дети и внуки. И я хочу, чтобы они жили, как мы с вами четверть века прожили, на своей земле.

Митинг на площади Независимости в Минске. Вот что говорят участники

Да, кому-то моя политика, может быть, не нравилась, власть не такая. Но мы с вами эту власть утвердили в середине 90-х, принимая новую Конституцию. Вы тогда просили навести порядок. Я вам его навел! Вы просили без коррупции и олигархов. Где они, эти олигархи?