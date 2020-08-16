Александр Лукашенко: «Пойдём на выборы – перевернём страну»

Новости Беларуси. Сегодня нас готовы «расколоть» в угоду иным, чужим ценностям. Не по нашей воле. Кто-то далекий на наших улицах режиссирует кровавый спектакль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Только вот на авансцену вывели наших детей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам предлагают новые выборы. Я только что сказал: окунемся в это болото – не вылезем никогда. Нас хотят этим уничтожить, нас хотят ослабить.

Говорят, проявили не то жесткость, не то жестокость на улицах. Так кто, вы ее породили, эту жестокость? Я ее породил, власть? Она нам не нужна была! Надо было остановить их! Если бы не остановили, вас бы здесь не было. Вы горбатились бы перед ними, а они бы делили и рвали страну. Пойдем на выборы – перевернем страну!