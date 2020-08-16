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Александр Лукашенко: «Нас хотят одеть в лапти и погонять плёткой. Неужели вы этого не видите?»

16 августа 2020 18:08
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Новости Беларуси. 16 августа Александр Лукашенко выступил в Минске на митинге за сохранение спокойствия, мира и безопасности в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Александр Лукашенко: «Нас хотят одеть в лапти и погонять плёткой. Неужели вы этого не видите?»-1

Александр Лукашенко: «Нас хотят одеть в лапти и погонять плёткой. Неужели вы этого не видите?»-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Нам предлагают новую власть. Нам предлагают солдат НАТО. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите?! Если кто-то этого хочет – без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства! Я никогда не пойду на уничтожение того, что создано нашими с вами руками на его уничтожение. Этому не бывать!  

У меня, как и у вас у всех, тех, кто нас слышит, есть дети и внуки. И я хочу, чтобы они жили, как мы с вами четверть века прожили, на своей земле, в своем государстве! Плохо, совсем плохо, хорошо, лучше, но на своей земле, своим умом!   

Александр Лукашенко: «Нас хотят одеть в лапти и погонять плёткой. Неужели вы этого не видите?»-6

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Юлия Бешанова # Фотофакт

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