Разобрать не только по сортам, но и по размеру. Как подготовить яблоки к хранению на зиму?

Октябрь – время уборки яблок и груш поздних сортов. Сделайте это в первой декаде и уложите их на хранение, рассказали в программе «Плюс-минус». Чтобы плоды дольше хранились, их следует как можно быстрее после съема охладить и хранить при температуре 0…+5 °C.
Перед закладкой на хранение плоды каждого сорта необходимо перебрать, отобрать пораженные болезнями и вредителями или с механическими повреждениями. Чем крупнее плод, тем раньше он созревает, сильнее «дышит», больше выделяет веществ, которые воздействуют на окружающие плоды, ускоряя их созревание. Поэтому плоды одного сорта перед хранением лучше разобрать по размерам: крупные, средние и мелкие.