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Разобрать не только по сортам, но и по размеру. Как подготовить яблоки к хранению на зиму?

01 октября 2022 16:09
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Октябрь – время уборки яблок и груш поздних сортов. Сделайте это в первой декаде и уложите их на хранение, рассказали в программе «Плюс-минус». Чтобы плоды дольше хранились, их следует как можно быстрее после съема охладить и хранить при температуре 0…+5 °C.  

Разобрать не только по сортам, но и по размеру. Как подготовить яблоки к хранению на зиму?-1

Перед закладкой на хранение плоды каждого сорта необходимо перебрать, отобрать пораженные болезнями и вредителями или с механическими повреждениями. Чем крупнее плод, тем раньше он созревает, сильнее «дышит», больше выделяет веществ, которые воздействуют на окружающие плоды, ускоряя их созревание. Поэтому плоды одного сорта перед хранением лучше разобрать по размерам: крупные, средние и мелкие.  

Разобрать не только по сортам, но и по размеру. Как подготовить яблоки к хранению на зиму?-4

Разместить их в разные емкости и забирать из погреба в разное время. Яблоки можно укладывать в картонные коробки, решетчатые ящики, тонкие полиэтиленовые полупрозрачные мешочки по 1-1,5 килограмма.  

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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