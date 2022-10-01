Разобрать не только по сортам, но и по размеру. Как подготовить яблоки к хранению на зиму?

Октябрь – время уборки яблок и груш поздних сортов. Сделайте это в первой декаде и уложите их на хранение, рассказали в программе «Плюс-минус». Чтобы плоды дольше хранились, их следует как можно быстрее после съема охладить и хранить при температуре 0…+5 °C.