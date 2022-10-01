Азарёнок: в змагарские бредни о мобилизациях никто уже не верит. Даже дети смотрят на врагов в прицел

Война приходит туда, где общество расслаблено, а дети этого общества воспитаны врагом. В Беларуси сейчас на военно-патриотическое воспитание делается особый упор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Создана целая сеть клубов для детей во внутренних войсках, где на принципиально новом уровне дети постигают правильные истины. Самый первый из таких – военно-патриотический клуб «Рысь» – готовится отметить свой первый день рождения. Григорий Азаренок продолжит в своей авторской рубрике.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вчера мы могли поздравить братьев-россиян. Помянуть погибших, пропеть славу героям, впереди – новые бои. На всех фронтах. Мы с вами. Мы сдерживаем Запад, мы не даем этому пожару разрастись на весь континент. Работаем, братья! Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Не дает покоя змагарам тема амнистии. Скажу я вам следующее: в такое время выпускать коллаборантов, готовых встречать врагов с цветами, готовых ставить метки под вражескую артиллерию, готовых сдавать патриотов, в такое время никто этих протестунов никуда выпускать не будет. Ни одного. Ясно вам? Что бы вам там женщина с котлетной мякотью в голове не произносила. Очередная амнистия ко Дню народного единства проезжает мимо станции с БЧБ-флагом. Досвидос. А на этой неделе прям заряд «Полонеза» разнес жуткую клоаку. Я, честно, в шоке был. Спустя два года борьбы с экстремистами, в жудасныя часы рэпрэсій, как они говорят, у нас находятся прокладочные фирмочки, буквально набитые этими прокладками. Вот, полюбуйтесь. Красота какая!

Григорий Азаренок:

Кстати, навел этот полонез тот самый иуда Cемченко. Всех змагаров сдал, принципиальный наш. Говорят, поет аки соловей, круче, чем на прошлой работе заливается. Такая вот барацьба. Правильно говорил Президент – никакая это не революция. Революционеров нет. Слава ГУБОПу. Кстати, вот его очередной улов. Змагарыш. Полюбуйтесь, кто для них символ и знамя. Адольф Алоизович на всю спину. Целый оберштурмбаннфюрер (подробнее в видеоматериале).

Такая вот сволочь и стреляла в детей в понедельник в Ижевске. Страшная трагедия. Но посмотрите же, что произносят ротами те, кого вы все, лицемеры, считаете невинными агнцами.

– Ижевск – это же не Украина. Ижевск – это же Россия. Не в украинском городе расстреливали детей, а в русском.

– А вас радует факт расстрела детей?

– Да. Очень радует. Потому что через 10 лет они вырастут и опять пойдут с кем-то воевать. Недовыродки русские. Поэтому чем быстрее их ликвидируют в юном возрасте, тем меньшая будет вероятность, что опять Россия будет воевать с соседними государствами.

– Дать им возможность высказаться, они все про себя расскажут сами.

– Так они ничего и не скрывают.

– Лично вы не скрываете. Многие лицемеры скрывают.

– Я не лицемер.

– Многие стыдятся нацистских взглядов. А вы не скрываете.

– Нет, я не вижу ничего нацистского. Что значит нацистские взгляды? Григорий Азаренок:

Только денацификация. У нас место таких вот особей – на обочине. А своих детей мы защитим. Уже завтра – годовщина образования военно-патриотического клуба «Рысь» внутренних войск. Змагары, только суньтесь. Эти дети вас на американский флаг порвут.

У нас самый лучший Президент! Григорий Азаренок:

Будущее Беларуси – под надежной защитой. Наша армия – на рубежах. В змагарские бредни о мобилизациях никто уже давно не верит. Даже дети учатся и смотрят на врагов в прицел. А в интернете миллионы просмотров набирает один дорожный ролик с многодетным батюшкой за рулем. В нем нашим врагам все сказано.