Будет ли в Беларуси бабье лето? Прогноз синоптиков на первую неделю октября

Сентябрь позади, а как насчет бабьего лета? Смогут ли белорусы насладиться теплом перед приходом морозов? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

Пасмурная погода в Беларуси сохранится, по всей территории страны ожидаются кратковременные осадки, преимущественно утром и в дневное время суток. К середине недели температурный показатель пойдет на спад. В среднем воздух прогреется до +7…+9 °C. Атмосферное давление в пределах нормы. Ветер западный от слабого до умеренного. В ночное время суток ожидается повышенная влажность – от 96 до 98 %.