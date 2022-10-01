Прямой эфир

Будет ли в Беларуси бабье лето? Прогноз синоптиков на первую неделю октября

01 октября 2022 16:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сентябрь позади, а как насчет бабьего лета? Смогут ли белорусы насладиться теплом перед приходом морозов? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».  

Пасмурная погода в Беларуси сохранится, по всей территории страны ожидаются кратковременные осадки, преимущественно утром и в дневное время суток. К середине недели температурный показатель пойдет на спад. В среднем воздух прогреется до +7…+9  °C. Атмосферное давление в пределах нормы. Ветер западный от слабого до умеренного. В ночное время суток ожидается повышенная влажность – от 96 до 98 %.  

Будет ли в Беларуси бабье лето? Прогноз синоптиков на первую неделю октября-1

В Москве +12°C, в Афинах +31°C. О погоде в Европе на неделю с 3 по 9 октября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Будет ли в Беларуси бабье лето? Прогноз синоптиков на первую неделю октября-4

Будет ли в Беларуси бабье лето? Прогноз синоптиков на первую неделю октября-6

Будет ли в Беларуси бабье лето? Прогноз синоптиков на первую неделю октября-8

Будет ли в Беларуси бабье лето? Прогноз синоптиков на первую неделю октября-10

Будет ли в Беларуси бабье лето? Прогноз синоптиков на первую неделю октября-12

Будет ли в Беларуси бабье лето? Прогноз синоптиков на первую неделю октября-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
О чём говорили Лукашенко и Путин и какие страсти кипят вокруг «Северного потока»? Анонс программы «Неделя»
01 октября 2022 14:33

О чём говорили Лукашенко и Путин и какие страсти кипят вокруг «Северного потока»? Анонс программы «Неделя»

Всебелорусская молодёжная стройка «Хатынь» расширяет географию. Сколько иностранных волонтёров примут участие?
01 октября 2022 14:06

Всебелорусская молодёжная стройка «Хатынь» расширяет географию. Сколько иностранных волонтёров примут участие?

«Намолотили рекордный урожай». Леонид Заяц посетил «Дожинки» в Гродненской области
01 октября 2022 13:51

«Намолотили рекордный урожай». Леонид Заяц посетил «Дожинки» в Гродненской области