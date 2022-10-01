«Не было бы её, была бы настоящая». Пустовой о неизбежности информационной войны против Беларуси

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Вбить, втоптать, вдавить в Уральские горы, чтобы восточные славяне остались лишь в наскальной живописи – это если без пропагандистской патетики и изящной словесности. Если в стиле суровой сермяжной окопной правды о войне, которая ведется против нас, беспринципной, ментальной и бытийной. Войне постоянной.

Давайте так. Сегодня просто прагматично, как многие привыкли. Далеко не все у нас в стране патриоты. Далеко не у всех мурашки по коже от гениального произведения Лебедева-Кумача. Поэтому ни песнями в Александровском сквере, ни историческими спичами до сердец и ума не достучаться. Там живет стеб. Против своей истории, своего рода, своей страны. Доходят только факты.