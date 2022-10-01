«Не было бы её, была бы настоящая». Пустовой о неизбежности информационной войны против Беларуси

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового.
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Вбить, втоптать, вдавить в Уральские горы, чтобы восточные славяне остались лишь в наскальной живописи – это если без пропагандистской патетики и изящной словесности. Если в стиле суровой сермяжной окопной правды о войне, которая ведется против нас, беспринципной, ментальной и бытийной. Войне постоянной.
Давайте так. Сегодня просто прагматично, как многие привыкли. Далеко не все у нас в стране патриоты. Далеко не у всех мурашки по коже от гениального произведения Лебедева-Кумача. Поэтому ни песнями в Александровском сквере, ни историческими спичами до сердец и ума не достучаться. Там живет стеб. Против своей истории, своего рода, своей страны. Доходят только факты.
Евгений Пустовой:
Это наша война. Внутренняя. И герои свои уже есть, имена которых никогда не узнаем. И имя, которым уже назван студенческий отряд. Дмитрий Федосюк. Примерный муж, любящий отец, достойный сын родителей и Отечества. Не символ ли он преемственности того самого флага над Рейхстагом в штандартах самого известного из закрытых ведомств? Герой нашего времени. Не айтишник, не коуч-менеджер, не менеджер по коммуникациям, а выходец из обычной семьи. Да просто настоящий белорус. Какую площадь мы ему посвятим в учебнике истории? Снимет ли кино «Беларусьфильм»? Знаю точно, что достойный памятник поставят.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Самое главное, что мы всегда должны помнить о тех события, которые происходят в нашей жизни, даже о таких печальных. Дмитрий Федосюк, не считаясь со своей жизнью, жертвовал во благо того, чтобы мы сегодня жили под мирным небом, в условиях максимальной безопасности для наших людей.
Евгений Пустовой:
Это внутренняя война. Не было бы ее, была бы настоящая. Грубо и сурово, зато правдиво. Проверенные технологии мятежа, заказные политические убийства, спланированные диверсии на транспорте и опасных производствах, акты терроризма, жесткие санкции. У многих это вызывает ухмылки – картинка пропаганды. Представляете, какая железобетонная и мобилизованная у нас власть, что все эти атаки у вас, далеких, от знаний и пониманий, вызывает лишь одно – ухмылку.
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