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Правила ухода за осенним цветником: как подрезать растения и чем их поливать

25 сентября 2022 07:19
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Настало время уделить внимание осеннему цветнику, рассказали в программе «Плюс-минус». В конце сентября нужно срезать надземную часть у пионов, флоксов, астильб. У ирисов следует листья обстричь так, чтобы остался веер высотой примерно 15 сантиметров.  

Правила ухода за осенним цветником: как подрезать растения и чем их поливать-1

Сразу после срезки полейте все эти посадки 1%-ным раствором бордоской жидкости (1 чайная ложка без верха на пол-литра воды). Весной при отрастании новой надземной части полив этой жидкостью следует повторить. Эта простая процедура избавит ваши растения от заболевания гнилями.  

Правила ухода за осенним цветником: как подрезать растения и чем их поливать-4

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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