Правила ухода за осенним цветником: как подрезать растения и чем их поливать

Настало время уделить внимание осеннему цветнику, рассказали в программе « Плюс-минус ». В конце сентября нужно срезать надземную часть у пионов, флоксов, астильб. У ирисов следует листья обстричь так, чтобы остался веер высотой примерно 15 сантиметров.

Сразу после срезки полейте все эти посадки 1%-ным раствором бордоской жидкости (1 чайная ложка без верха на пол-литра воды). Весной при отрастании новой надземной части полив этой жидкостью следует повторить. Эта простая процедура избавит ваши растения от заболевания гнилями.