ПВО РФ ночью уничтожила 42 украинских БПЛА

Средствами ПВО РФ ночью нейтрализованы 42 БПЛА ВСУ над территорией России, пишет РИА Новости.

В оборонном ведомстве России информировали, что ночью с 12 на 13 сентября ВС Украины предприняли попытку атаковать российские объекты посредством БЛА самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны осуществили перехват и уничтожение 15 беспилотников над Ростовской областью, 12 – над Белгородской, 10 – над Волгоградской, 2 – над Крымом, по 1 – над Калужской, Курской и Смоленской областями.

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