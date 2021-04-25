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«Преступники используют цветные принтеры». Какую купюру в Беларуси подделывают чаще всего?

25 апреля 2021 16:31
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Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя» на СТВ заместитель председателя Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Юрий Овсиюк.

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Игорь Позняк, СТВ:
Попрошу нашего режиссера показать самую, как я понимаю, часто подделываемую купюру. Я правильно говорю?

«Преступники используют цветные принтеры». Какую купюру в Беларуси подделывают чаще всего?-1

Юрий Овсиюк, заместитель председателя Госкомитета судебных экспертиз Беларуси:
Да, совершенно верно.

«Преступники используют цветные принтеры». Какую купюру в Беларуси подделывают чаще всего?-4

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Игорь Позняк:
Как определить, не прибегая к вашим услугам, что это подделка?

«Преступники используют цветные принтеры». Какую купюру в Беларуси подделывают чаще всего?-7

Юрий Овсиюк:
Учитывая, что еще качество подделок наших купюр недостаточно высокое, наши преступники используют банальные цветные принтеры. Людям нужно быть просто очень внимательными, на ощупь эти купюры отличаются по качеству. Это обыкновенная бумага, которая не шуршит, которая гладкая. Иногда визуально можно увидеть некачественно расплывчатые краски. Нет никаких магнитных лент, нет никаких водяных знаков. Поэтому просто немножко внимательности, наблюдательности, и не станет человек жертвой фальшивомонетчиков.

Если это подделка высокого качества, то придется обращаться к услугам специалистов. Это касается подделок американской валюты. Очень часто бывает, что визуально определить нельзя.

# Судебная экспертиза # общество # Юрий Овсиюк # Игорь Позняк # Фотофакт

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