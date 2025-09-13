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Посол Аргентины Виейра сообщил о прекращении «родильного туризма» из РФ

13 сентября 2025 10:02
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Посол Аргентины Виейра сообщил о прекращении «родильного туризма» из РФ-0

Буэнос-Айрес принял решение пересмотреть миграционную политику страны с целью остановить «родильный туризм» из РФ, пишет РИА Новости.

По словам посла Аргентины Энрике Игнасио Феррера Виейра, в основе соглашения об отмене виз между Буэнос-Айресом и Москвой лежала идея доступности культурного и туристического обмена. Это не было осуществлено для приезда россиянок, прячущих «животы на границе», подчеркнул дипломат.

Подача заявления на аргентинское гражданство сразу после рождения ребенка уже не будет доступна, рассказал Виейра.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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