«Для меня лично это большая гордость». О страшных событиях 1986-го вспоминает сын ликвидатора аварии на ЧАЭС

Новости Беларуси. 26 апреля 1986 года. Каким запомнился этот день для разных поколений белорусов? Ликвидаторы последствий аварии, те, кто вынужден был покинуть родные места в радиусе 30 километров от реактора, ученые и архивисты и уже новое поколение белорусов, которые знают об аварии из уст родителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Воспоминаниями с нашими корреспондентами поделилась мама героя-ликвидатора Василия Игнатенко, именем которого названа улица в Минске, история которого легла в основу нашумевшего сериала. Татьяна Петровна тоже в числе тех, кто когда-то был вынужден покинуть родное село. Сейчас она живет в Березино. «Падняў румку, кажа: «Ну, 25 гадоў пражыў і хваціць». Он стал прототипом героя сериала «Чернобыль». Воспоминания мамы Василия Игнатенко

Виктор Филипенко, сын ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС:

После него остались непонятные маслянистые желтого цвета пятна на лужах, что вызвало естественный вопрос: а что такое, почему раньше такого не было? С самого детства, признаюсь честно, меня интересовал вопрос: почему на моей медицинской карте ребенка был особенный знак, говорящий о том, что я имею какую-то привязанность к чернобыльской трагедии. Мама мне объяснила, что это все связано с тем, что мой папа являлся ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.