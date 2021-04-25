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«Для меня лично это большая гордость». О страшных событиях 1986-го вспоминает сын ликвидатора аварии на ЧАЭС

25 апреля 2021 16:31
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Новости Беларуси. 26 апреля 1986 года. Каким запомнился этот день для разных поколений белорусов? Ликвидаторы последствий аварии, те, кто вынужден был покинуть родные места в радиусе 30 километров от реактора, ученые и архивисты и уже новое поколение белорусов, которые знают об аварии из уст родителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Для меня лично это большая гордость». О страшных событиях 1986-го вспоминает сын ликвидатора аварии на ЧАЭС-1

Воспоминаниями с нашими корреспондентами поделилась мама героя-ликвидатора Василия Игнатенко, именем которого названа улица в Минске, история которого легла в основу нашумевшего сериала. Татьяна Петровна тоже в числе тех, кто когда-то был вынужден покинуть родное село. Сейчас она живет в Березино.

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«Для меня лично это большая гордость». О страшных событиях 1986-го вспоминает сын ликвидатора аварии на ЧАЭС-4

Виктор Филипенко, сын ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС:
После него остались непонятные маслянистые желтого цвета пятна на лужах, что вызвало естественный вопрос: а что такое, почему раньше такого не было?

С самого детства, признаюсь честно, меня интересовал вопрос: почему на моей медицинской карте ребенка был особенный знак, говорящий о том, что я имею какую-то привязанность к чернобыльской трагедии. Мама мне объяснила, что это все связано с тем, что мой папа являлся ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

«Для меня лично это большая гордость». О страшных событиях 1986-го вспоминает сын ликвидатора аварии на ЧАЭС-7

Папа рассказывал, а что делать, не задавался вопросом: «А что нужно делать, а нужно ли это делать?» Нужно было помочь людям.

С 2010 года папы нет в живых. Воспоминания о тех его добрых делах и поступках остались в памяти всех членов нашей семьи. И то, что он является ликвидатором, для меня лично большая гордость.

Наша общая история – о ней нужно помнить. Это пример, на котором нужно воспитывать новое поколение белорусов.

«Для меня лично это большая гордость». О страшных событиях 1986-го вспоминает сын ликвидатора аварии на ЧАЭС-10

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# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Виктор Филипенко # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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