«Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида». Юрий Овсиюк рассказал, как ДНК-экспертиза помогает определять личности солдат

Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя» на СТВ заместитель председателя Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Юрий Овсиюк.
«Преступники используют цветные принтеры». Какую купюру в Беларуси подделывают чаще всего?
Игорь Позняк, СТВ:
Накануне праздника Великой Победы, накануне важной и очень трагической даты 80-летия начала Великой Отечественной войны: как ДНК-экспертиза работает в деле определения личности тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны?
Юрий Овсиюк, заместитель председателя Госкомитета судебных экспертиз Беларуси:
Мы используем в данном случае несколько методов. Это медико-криминалистическое исследование костных останков, по которым мы можем устанавливать пол, возраст. По изучению остатков форменного обмундирования, даже по состоянию самих черепов, зубного аппарата мы устанавливаем принадлежность к воинским формированиям. То есть находим не только наших погибших солдат и офицеров, но это бывают и солдаты вермахта. Если у нас есть какие-то основания или заявления от родственников о пропаже в данном месте какого-то лица, конечно, взяв образцы у этих лиц, мы можем сравнить с костными останками и установить личность этого погибшего.
Мы за последние годы провели около 300 таких экспертиз. В настоящее время такой шаг совершила Генеральная прокуратура, которая возбудила уголовное дело по факту геноцида в отношении белорусского народа. Я знаю, что даже в прошлом году из нескольких захоронений, даже неизвестных, предоставляли нам материалы, в которых мы с достаточной точностью и убедительностью доказывали, что это не воинские захоронения. При этом были расстреляны наши мирные граждане, в том числе и дети.
Юрий Овсиюк:
Одной составляющей доказательной базы о том, какой геноцид творился фашистами в отношении нашего народа на этой территории.