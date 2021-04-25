«Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида». Юрий Овсиюк рассказал, как ДНК-экспертиза помогает определять личности солдат

Юрий Овсиюк, заместитель председателя Госкомитета судебных экспертиз Беларуси:

Мы используем в данном случае несколько методов. Это медико-криминалистическое исследование костных останков, по которым мы можем устанавливать пол, возраст. По изучению остатков форменного обмундирования, даже по состоянию самих черепов, зубного аппарата мы устанавливаем принадлежность к воинским формированиям. То есть находим не только наших погибших солдат и офицеров, но это бывают и солдаты вермахта. Если у нас есть какие-то основания или заявления от родственников о пропаже в данном месте какого-то лица, конечно, взяв образцы у этих лиц, мы можем сравнить с костными останками и установить личность этого погибшего.

Мы за последние годы провели около 300 таких экспертиз. В настоящее время такой шаг совершила Генеральная прокуратура, которая возбудила уголовное дело по факту геноцида в отношении белорусского народа. Я знаю, что даже в прошлом году из нескольких захоронений, даже неизвестных, предоставляли нам материалы, в которых мы с достаточной точностью и убедительностью доказывали, что это не воинские захоронения. При этом были расстреляны наши мирные граждане, в том числе и дети.