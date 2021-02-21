Разбирают пистолет за 2,5 секунды. Вот как готовят пограничников к службе

Новости Беларуси. Редких специалистов границы по работе с защищенными документами для всей страны готовят в единственном центре в Беларуси. Он находится в Бресте. Ежегодно до 300 выпускников. Они видят в паспортах то, о чем мы даже не догадываемся, а еще отличают грим и различают близнецов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Элементов защиты много». Насколько хорошо защищён белорусский паспорт? Об этом читайте здесь.
Разобрать «макаров» минимум за 2,5 секунды, а собрать не дольше чем за 10. На занятиях у будущих контролеров симулятор боевого оружия. Точь-в-точь, только без патронов.
Вячеслав Юрчик, слушатель центра подготовки специалистов пограничного контроля:
Любое применение оружия – это все-таки большая ответственность. И если его не пришлось применять, то это, можно сказать, удача. Здесь скорее интерес к прохождению военной службы. Это все-таки ответственность, престиж, та же стабильность в жизни.
Мы находимся на перекрестке больших дорог. Миллионы человек в год. Сделать пересечение границы максимально быстрым и комфортным для законопослушных граждан, при этом быть уверенным, что любые противоправные действия всегда будут оперативно пресечены – это сегодня главная миссия героев сюжета. Она выполнима.
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