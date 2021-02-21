Разбирают пистолет за 2,5 секунды. Вот как готовят пограничников к службе

Новости Беларуси. Редких специалистов границы по работе с защищенными документами для всей страны готовят в единственном центре в Беларуси. Он находится в Бресте. Ежегодно до 300 выпускников. Они видят в паспортах то, о чем мы даже не догадываемся, а еще отличают грим и различают близнецов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Элементов защиты много». Насколько хорошо защищён белорусский паспорт? Об этом читайте здесь.

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