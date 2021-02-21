Это ваш паспорт? Журналистка попробовала узнать людей по документу

Новости Беларуси. Редких специалистов границы по работе с защищенными документами для всей страны готовят в единственном центре в Беларуси. Он находится в Бресте. Ежегодно до 300 выпускников. Они видят в паспортах то, о чем мы даже не догадываемся, а еще отличают грим и различают близнецов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Элементов защиты много». Насколько хорошо защищён белорусский паспорт? Читайте здесь.
Кто-то автоматически запоминает номера машин после службы, а кто-то начинает ощущать, что весь город полон знакомых людей. За одну только смену контролер проверяет до 1 000 человек, и каждое лицо со своими особенностями.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Журналисты и специалисты пограничного контроля – казалось бы, что общего? По крайней мере, память на лица. Ну, что, проверю свою квалификацию? Паспорт у нас проверяют не больше минуты, и то если что-то вызывает сомнения. А я сижу над каждой фотографией по минуте и не могу дать точный ответ. Кто-то похудел, полысел. Всего было 20 вопросов, пять раз я ошиблась. Моя оценка – 6 баллов. Я на шестерки никогда не училась.
Одним словом, не все так просто. Технический рай – это когда речь заходит о паспортах. «Атлас» контролера включает почти 200 стран мира. Каждый документ со своей защитой. Всего не увидишь невооруженным глазом.
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