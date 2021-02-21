Это ваш паспорт? Журналистка попробовала узнать людей по документу

Новости Беларуси. Редких специалистов границы по работе с защищенными документами для всей страны готовят в единственном центре в Беларуси. Он находится в Бресте. Ежегодно до 300 выпускников. Они видят в паспортах то, о чем мы даже не догадываемся, а еще отличают грим и различают близнецов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Элементов защиты много». Насколько хорошо защищён белорусский паспорт? Читайте здесь.

Кто-то автоматически запоминает номера машин после службы, а кто-то начинает ощущать, что весь город полон знакомых людей. За одну только смену контролер проверяет до 1 000 человек, и каждое лицо со своими особенностями.