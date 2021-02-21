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«Элементов защиты много». Насколько хорошо защищён белорусский паспорт?

21 февраля 2021 17:16
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Новости Беларуси. Редких специалистов границы по работе с защищенными документами для всей страны готовят в единственном центре в Беларуси. Он находится в Бресте. Ежегодно до 300 выпускников. Они видят в паспортах то, о чем мы даже не догадываемся, а еще отличают грим и различают близнецов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

«Элементов защиты много». Насколько хорошо защищён белорусский паспорт? -1

Александр Помесячный, старший преподаватель отдела Центра подготовки специалистов пограничного контроля:
Невооруженным глазом мы видим, что идут полосы. Реально, если при увеличении посмотреть на данные полосы, там выполнен текст «Республика Беларусь» на трех языках. Как элемент, а таких элементов в нашем паспорте хватает.

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Как мы ни пытали преподавателя о количестве и качестве защиты белорусского паспорта, служебную информацию нам никто так и не выдал.

«Элементов защиты много». Насколько хорошо защищён белорусский паспорт? -4

Александр Помесячный:
Элементов защиты документов масса, но если их все положить в один документ, то это как попытаться на одного человека надеть всю одежду. Довольно-таки несуразно.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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