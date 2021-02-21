«Элементов защиты много». Насколько хорошо защищён белорусский паспорт?

Новости Беларуси. Редких специалистов границы по работе с защищенными документами для всей страны готовят в единственном центре в Беларуси. Он находится в Бресте. Ежегодно до 300 выпускников. Они видят в паспортах то, о чем мы даже не догадываемся, а еще отличают грим и различают близнецов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Помесячный, старший преподаватель отдела Центра подготовки специалистов пограничного контроля:

Невооруженным глазом мы видим, что идут полосы. Реально, если при увеличении посмотреть на данные полосы, там выполнен текст «Республика Беларусь» на трех языках. Как элемент, а таких элементов в нашем паспорте хватает.

Разбирают пистолет за 2,5 секунды. Как готовят пограничников к службе, читайте здесь.

Как мы ни пытали преподавателя о количестве и качестве защиты белорусского паспорта, служебную информацию нам никто так и не выдал.