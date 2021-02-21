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Используют грим. На что идут обманщики, чтобы пересечь границу?

21 февраля 2021 17:16
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Новости Беларуси. Редких специалистов границы по работе с защищенными документами для всей страны готовят в единственном центре в Беларуси. Он находится в Бресте. Ежегодно до 300 выпускников. Они видят в паспортах то, о чем мы даже не догадываемся, а еще отличают грим и различают близнецов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

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Геополитическое положение Беларуси обязывает, как говорят пограничники, быть всегда на страже. Границы Беларуси – это более 80 международных пунктов пропуска.

Используют грим. На что идут обманщики, чтобы пересечь границу? -1

Владимир Борисенко, начальник Центра подготовки специалистов пограничного контроля:
Есть те лица, которые пытаются нарушить уставное право. Они пользуются различными тактиками. Тактика все время набирает высокий оборот. Используют различные политехнические технологии, даже самые элементарные гримы. В связи с этим нужно специалистам подразделения контроля быть в готовности, выявлять это и пресекать.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Владимир Борисенко # Фотофакт

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