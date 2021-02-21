Используют грим. На что идут обманщики, чтобы пересечь границу?

Новости Беларуси. Редких специалистов границы по работе с защищенными документами для всей страны готовят в единственном центре в Беларуси. Он находится в Бресте. Ежегодно до 300 выпускников. Они видят в паспортах то, о чем мы даже не догадываемся, а еще отличают грим и различают близнецов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это ваш паспорт? Журналистка попробовала узнать людей по документу. Как у нее получилось, читайте здесь.

Геополитическое положение Беларуси обязывает, как говорят пограничники, быть всегда на страже. Границы Беларуси – это более 80 международных пунктов пропуска.