Сканеры и считыватели паспортов. Узнали, как на границе проверяют документы

Новости Беларуси. Нет, пожалуй, человека, который бы не проходил пограничный контроль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пристальный взгляд, доли секунды и вердикт: паспорт ваш. Но не всегда.
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Редких специалистов границы по работе с защищенными документами для всей страны готовят в единственном центре в Беларуси. Он находится в Бресте. Ежегодно до 300 выпускников. Они видят в паспортах то, о чем мы даже не догадываемся, а еще отличают грим и различают близнецов.
Андрей Осоприлко, заместитель начальника Центра подготовки специалистов пограничного контроля:
Столик, чтобы можно было поставить оттиск нумератора, и нумератор-датировщик. В такой форме и в таких условиях контролеры оформляли лиц, пересекающих государственную границу, в Советском Союзе. Сегодня в пограничный контроль вошли современные информационные технологии, и к этому нас принудили правонарушители, которые пытаются применить различные ухищрения, создавая поддельные документы. Поэтому у нас на вооружении современная техника, приборы проверки подлинности документов, которые всегда под рукой у контролера. Современные сканеры, считыватели паспортов, а также переносные автоматизированные рабочие места.
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