Сканеры и считыватели паспортов. Узнали, как на границе проверяют документы

Новости Беларуси. Нет, пожалуй, человека, который бы не проходил пограничный контроль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пристальный взгляд, доли секунды и вердикт: паспорт ваш. Но не всегда.

«Продолжает семейную династию». Каково это: быть девушкой-пограничником? Читайте здесь.

Редких специалистов границы по работе с защищенными документами для всей страны готовят в единственном центре в Беларуси. Он находится в Бресте. Ежегодно до 300 выпускников. Они видят в паспортах то, о чем мы даже не догадываемся, а еще отличают грим и различают близнецов.