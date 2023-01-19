Стали известны новые подробности по делу незарегистрированного центра «Весна»

Новости Беларуси. Стали известны новые подробности по делу так называемого правозащитного центра «Весна». В минском суде приступили к оглашению письменных материалов уголовного дела в отношении его руководителя Александра Беляцкого, а также его заместителей – Валентина Стефановича и Владимира Лабковича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще один обвиняемый, Дмитрий Соловьев, сбежал в Польшу.

Обнародованы сотни страниц с расписками, отчетами и проектами. В документах и внушительные суммы, которые якобы независимые юристы получали от иностранных фондов и организаций. Фигуранты больше года, начиная с мая 2020-го, занимались подготовкой людей для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Материалы дела, преданные огласке в зале суда, обнажили переписку между всеми связующими. Получению этой информации способствовали «явки и пароли», которые следователям передали сами «правозащитники». Причем не только те, кто сейчас сидит на скамье подсудимых, но те, кто пытается избежать правосудия за границей.