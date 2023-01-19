Белорусские ноутбуки «Горизонт» теперь можно купить в ТЦ «Столица»

Новости Беларуси. Первая точка продажи белорусских ноутбуков открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее их продавали через интернет.

Специалисты отмечают легкость и стиль отечественной разработки. Впрочем, техническая часть не уступает внешнему виду. Разработчики опирались на мировой IT-опыт. Как результат, тесты ноутбуков прошли успешно. Так, автономный режим работы составляет восемь часов. В числе ярких преимуществ – оперативная память в 32 гигабайта. Ноутбук не игровой, а вот с офисными задачами справляется на отлично. Как говорят пользователи, гаджет подходит в том числе для видеомонтажа.

Александр Авдеев:

Понравилось характеристики: то, что стоит новый процессор, и 32 гигабайта оперативной памяти. Это достаточно много, при монтаже используется оперативная память. Если ее много, то это хорошо.

Антон Астапович, руководитель проекта департамента компьютерных технологий ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»:

На ноутбуке вполне обычный мультитачпад, который поможет выполнять все функции, к которым мы привыкли.

– А по скольжению он как: хорош – нет, запинаются пальцы?

– По скольжению он даже лучше, чем наши аналоги, потому что здесь последнего поколения встроены чипы, которые более точно считывают прикосновения к панели.

В этом месяце в продаже появятся еще пять моделей белорусского ноутбука. К концу года разработчики хотят расширить линейку до 80 моделей. Отличия будут заметны не только в корпусе – под покупателя адаптируют техническую начинку.

Роман Щепакин, руководитель департамента компьютерной техники ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»:

Первый белорусский ноутбук. Нам есть чем гордиться, потому что мы достигли не только его на бумаге в расчетах, а получили настоящий продукт, в железе, уже работающий, протестированный, с сертификатами. И продаем его на экспорт в том числе.