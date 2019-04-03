Распределение-2019. Всё, что нужно знать выпускнику – в одном материале

Самая животрепещущая тема для тех, кто в этом году оканчивает вуз, это распределение.

Всех ли трудоустроят, и какие обязательства накладывает на выпускника статус «молодой специалист». Об этом мы поговорили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ с консультантом Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь Татьяной Короткевич.

Для чего же существует распределение для выпускников? Может быть, нужно предоставить им возможность самим искать место?

Татьяна Короткевич, консультант Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Процедура распределения выпускников – это, в первую очередь, социальная гарантия для выпускников. Потому как не секрет, что большинство работодателей предпочитают уже работников со стажем. Когда молодые люди выходят на рынок труда, то распределение как раз-таки и является той социальной гарантией для них. И, конечно, распределяют выпускников с целью удовлетворения потребностей экономики страны в специалистах.

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