Распределение и служба в армии. Разбираемся в нюансах

Если молодой специалист по окончании вуза пошел служить в армию, надо ли ему будет после демобилизации распределяться либо возмещать средства, затраченные государством на обучение? Прокомментировала вопрос в программе «Утро. Студия хорошего настроения» консультант Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь Татьяна Короткевич.

Татьяна Короткевич, консультант Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Дело в том, что выпускники, призванные на срочную военную службу и уволенные с нее, имеют право выбора. В соответствии с законодательством молодой человек может пожелать, чтобы срок службы в армии ему засчитали в срок отработки. Следующий путь – он может доработать оставшийся срок – полгода, например.

Либо, если, например, место его работы, с которого он был уволен, когда его призвали на срочную военную службу, уже занято, он может обратиться в учреждение образования, его распределившее, за перераспределением. И ему в соответствии с законодательством предоставят в соответствии с полученной специальностью новое место работы. И доработать обязательно срок работы.

И есть третий путь: он может обратиться в учреждение образования за предоставлением ему права на самостоятельное трудоустройство.

Распределение-2019. Всё, что нужно знать выпускнику – в одном материале