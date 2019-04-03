Когда выпускник является молодым специалистом? Объясняет эксперт

Были ли какие-то сложности с трудоустройством выпускников бюджетных отделений в прошлом году, мы спросили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» консультанта Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь Татьяну Короткевич.

Если это дата приступить к работе несколько ранее, чем они были зачислены в учреждение на более высокий уровень образования, то они поступают, а затем в соответствии с законодательством их увольняют. И они обучаются в дневной форме за счет средств бюджета. Это одно из условий.

Татьяна Короткевич, консультант Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь: Законодательство в сфере образования предусматривает такие моменты, как например, поступление на более высокий уровень образования. То есть это право выпускников. И они в данном случае не трудоустраиваются. Но все зависит от того, что в свидетельстве о приеме на работу указано.

Потому как если они не отработали срок обязательной работы в год выпуска, то, обучаясь на более высоком уровне образования, получившие это образование, они также подлежат распределению. Только уже в несколько другом статусе, с более высоким уровнем образования.

Все ли выпускники вузов получают статус молодого специалиста при распределении?

Татьяна Короткевич:

Подлежат распределению выпускники, которые получали образование за счет средств бюджета в дневной форме. И существует еще категория – это направленные на работу, обучавшиеся на условиях целевой подготовки молодые специалисты, рабочие, служащие. То есть два момента: то есть распределённые, направленные на работу по целевой подготовке.

Какие бонусы есть для молодых специалистов?

Татьяна Короткевич:

Мы говорим о статусе молодого специалиста в период срока обязательной отработки по распределению, направлению на работу. Если человек получил среднее специальное и высшее образование первой ступени, то это два года, если профессионально-техническое, то это один год. Вот в этот период обязательной отработки выпускники, получавшие образование за счет бюджета в дневной форме, имеют статус молодого специалиста. Их нельзя уволить по соглашению сторон. То есть все моменты, согласно которым их можно уволить, они все отражены в законодательстве.

Говорим о гибкости системы распределения: если уже молодой человек или девушка приступили к работе, находятся в статусе молодого специалиста, у них меняются жизненные обстоятельства – кто-то вышел замуж, женился, – существует такая процедура как перераспределение от одного нанимателя, например, к другому. Предоставляются документы в учреждение образования. И с учетом поданных документов, комиссия рассматривает, и осуществляется эта процедура.



Распределение-2019. Всё, что нужно знать выпускнику – в одном материале