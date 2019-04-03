Прямой эфир

Когда выпускник является молодым специалистом? Объясняет эксперт

03 апреля 2019 11:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Были ли какие-то сложности с трудоустройством выпускников бюджетных отделений в прошлом году, мы спросили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» консультанта Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь Татьяну Короткевич.   

Когда выпускник является молодым специалистом? Объясняет эксперт-1

Татьяна Короткевич, консультант Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:   
Законодательство в сфере образования предусматривает  такие моменты, как например, поступление на более высокий уровень образования. То есть это право выпускников. И они в данном случае не трудоустраиваются. Но все зависит от того, что в свидетельстве о приеме на работу указано.     

Если это дата приступить к работе несколько ранее, чем они были зачислены в учреждение на более высокий уровень образования, то они поступают, а затем в соответствии с законодательством их увольняют. И они обучаются в дневной форме за счет средств бюджета. Это одно из условий.   

Когда выпускник является молодым специалистом? Объясняет эксперт-4

Потому как если они не отработали срок обязательной работы в год выпуска, то, обучаясь на более высоком уровне образования, получившие это образование, они также подлежат распределению. Только уже в несколько другом статусе, с более высоким уровнем образования.      

Когда выпускник является молодым специалистом? Объясняет эксперт-7

Все ли выпускники вузов получают статус молодого специалиста при распределении?

Татьяна Короткевич:
Подлежат распределению выпускники, которые получали образование за счет средств бюджета в дневной форме. И существует еще категория – это направленные на работу, обучавшиеся на условиях целевой подготовки молодые специалисты, рабочие, служащие. То есть два момента: то есть распределённые, направленные на работу по целевой подготовке.   

Какие бонусы есть для молодых специалистов?

Татьяна Короткевич:
Мы говорим о статусе молодого специалиста в период срока обязательной отработки по распределению, направлению на работу. Если человек получил среднее специальное и высшее образование первой ступени, то это два года, если профессионально-техническое, то это один год. Вот в этот период обязательной отработки выпускники, получавшие образование за счет бюджета в дневной форме, имеют статус молодого специалиста. Их нельзя уволить по соглашению сторон. То есть все моменты, согласно которым их можно уволить, они все отражены в законодательстве.   

Говорим о гибкости системы распределения: если уже молодой человек или девушка приступили к работе, находятся в статусе молодого специалиста, у них меняются жизненные обстоятельства – кто-то вышел замуж, женился, – существует такая процедура как перераспределение от одного нанимателя, например, к другому. Предоставляются документы в учреждение образования. И с учетом поданных документов, комиссия рассматривает, и осуществляется эта процедура.  
 

Распределение-2019. Всё, что нужно знать выпускнику – в одном материале

# Распределение # общество # Татьяна Короткевич

Другие новости рубрики

Все новости
Можно ли выпускнику распределиться по другой специальности?
03 апреля 2019 10:42

Можно ли выпускнику распределиться по другой специальности?

Распределение и служба в армии. Разбираемся в нюансах
03 апреля 2019 10:36

Распределение и служба в армии. Разбираемся в нюансах

Распределение-2019. Всё, что нужно знать выпускнику – в одном материале
03 апреля 2019 10:29

Распределение-2019. Всё, что нужно знать выпускнику – в одном материале