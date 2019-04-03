Выпускник не явился по месту распределения. Что ему за это грозит?

Что ждет выпускника вуза, если он не явился по месту распределения, мы спросили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» у консультанта Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь Татьяну Короткевич.

Татьяна Короткевич, консультант Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Здесь, прежде всего, учреждение образования отслеживает своих выпускников в течение сроков обязательной работы, и выясняется причина. Причина – например, человек попал в больницу по состоянию здоровья. Но если мы говорим о нежелании работать, уклонении от работы, то здесь это тоже все урегулировано законодательством.

Бухгалтерия учреждения образования производит расчет затраченной суммы государством на обучение, издается приказ руководителя учреждения образования, выпускник уведомляется письменно о том, какую сумму нужно внести. И в случае не возмещения в добровольном порядке, через 6 месяцев передаются материалы в суд. И суд уже принимает решение.

Распределение-2019. Всё, что нужно знать выпускнику – в одном материале