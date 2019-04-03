Прямой эфир

Выпускник не явился по месту распределения. Что ему за это грозит?

03 апреля 2019 10:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Что ждет выпускника вуза, если он не явился по месту распределения, мы спросили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» у консультанта Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь Татьяну Короткевич.    

Татьяна Короткевич, консультант Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Здесь, прежде всего, учреждение образования отслеживает своих выпускников в течение сроков обязательной работы, и выясняется причина. Причина – например, человек попал в больницу по состоянию здоровья. Но если мы говорим о нежелании работать, уклонении от работы, то здесь это тоже все урегулировано законодательством.   

Бухгалтерия учреждения образования производит расчет затраченной суммы государством на обучение, издается приказ руководителя учреждения образования, выпускник уведомляется письменно о том, какую сумму нужно внести. И в случае не возмещения в добровольном порядке, через 6 месяцев передаются материалы в суд. И суд уже принимает решение.   

Распределение-2019. Всё, что нужно знать выпускнику – в одном материале

# Распределение # Наука # Татьяна Короткевич

Другие новости рубрики

Все новости
«Откуда эта ненависть пошла – я не знаю». За что женщину выживают соседи из квартиры в Минске
25 марта 2019 09:32

«Откуда эта ненависть пошла – я не знаю». За что женщину выживают соседи из квартиры в Минске

Учёные о биопринтерах: «Нет сомнений, что эти устройства придут в больницы, возможно, через 10 лет»
22 марта 2019 08:05

Учёные о биопринтерах: «Нет сомнений, что эти устройства придут в больницы, возможно, через 10 лет»

Мобильный навигатор для людей с ограниченными возможностями. Какие ещё проекты предлагают на конкурс «100 идей для Беларуси»
06 марта 2019 08:49

Мобильный навигатор для людей с ограниченными возможностями. Какие ещё проекты предлагают на конкурс «100 идей для Беларуси»