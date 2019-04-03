Как купить квартиру, чтобы вас не обманули? 5 простых шагов

На какие только ухищрения не идут собственники, чтобы побыстрее продать квартиру: пишут объявления на все возможные сайты, в нагрузку оставляют в помещениях мебель и бытовую технику. Но покупателю, прежде чем стать счастливым обладателем квадратных метров, стоит детально изучить не только красоту и удобство выбранной квартиры, но и покопаться в ее юридическом прошлом, дабы не попасться на уловки мошенников.

Владислав Пехота, адвокат: Первое, что необходимо проверить, это естественно документы, которые удостоверяют права собственника на эту квартиру – это свидетельство о государственной регистрации (технический паспорт может быть) . Второе, на что нужно обратить внимание – это на выписку из лицевого счета . Ее может взять собственник квартиры, в ней будет указана задолженность по коммунальным платежам, если таковая имеется, также количество людей, прописанных в данной квартире.

Владислав Пехота: Р екомендуем покупателю попросить у продавца справку о том, что он не состоит на учете в психдиспансере или у нарколога. Это не является обязательным условием, однако это убережет вас от признания в будущем договора недействительным, вследствие какого-нибудь душевного расстройства продавца.

Есть и еще необязательные, но не менее важные нюансы: если квартира неновая и продавец ее также у кого-то покупал, юристы советуют не полениться и поискать контакты предыдущего владельца. Он должен подтвердить, что сделка была законной и не совершалась против его воли.

Если вы уже остановились на конкретном предложении и решили совершить сделку, то самое время оговорить порядок расчета, ведь покупка в рассрочку подразумевает заключение дополнительно договора залога.

Следующее, о чем необходимо договориться – это когда продавец освободит квартиру. Сроки и условия должны быть четко прописаны в договоре купли-продажи жилого помещения.

Владислав Пехота:

Обращаю внимание покупателя, что если продавец покупал квартиру, будучи в браке, то я бы рекомендовал получить согласие его супруга, на то, что он не против отчуждения данного жилого помещения.