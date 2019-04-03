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Как купить квартиру, чтобы вас не обманули? 5 простых шагов

03 апреля 2019 09:07
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На какие только ухищрения не идут собственники, чтобы побыстрее продать квартиру: пишут объявления на все возможные сайты, в нагрузку оставляют в помещениях мебель и бытовую технику. Но покупателю, прежде чем стать счастливым обладателем квадратных метров, стоит детально изучить не только красоту и удобство выбранной квартиры, но и покопаться в ее юридическом прошлом, дабы не попасться на уловки мошенников.   

Как купить квартиру, чтобы вас не обманули? 5 простых шагов-1

Владислав Пехота, адвокат:
Первое, что необходимо проверить, это естественно документы, которые удостоверяют права собственника на эту квартируэто свидетельство о государственной регистрации (технический паспорт может быть). Второе, на что нужно обратить внимание – это на выписку из лицевого счета. Ее может взять собственник квартиры, в ней будет указана задолженность по коммунальным платежам, если таковая имеется, также количество людей, прописанных в данной квартире.   

Как купить квартиру, чтобы вас не обманули? 5 простых шагов-4

Есть и еще необязательные, но не менее важные нюансы: если квартира неновая и продавец ее также у кого-то покупал,

юристы советуют не полениться и поискать контакты предыдущего владельца.

Он должен подтвердить, что сделка была законной и не совершалась против его воли.    

Владислав Пехота:
Рекомендуем покупателю попросить у продавца справку о том, что он не состоит на учете в психдиспансере или у нарколога. Это не является обязательным условием, однако это убережет вас от признания в будущем договора недействительным, вследствие какого-нибудь душевного расстройства продавца.   

Как купить квартиру, чтобы вас не обманули? 5 простых шагов-7

Если вы уже остановились на конкретном предложении и решили совершить сделку, то самое время оговорить порядок расчета, ведь покупка в рассрочку подразумевает заключение дополнительно договора залога.  

Следующее, о чем необходимо договориться – это когда продавец освободит квартиру. Сроки и условия должны быть четко прописаны в договоре купли-продажи жилого помещения.  

Владислав Пехота:
Обращаю внимание покупателя, что если продавец покупал квартиру, будучи в браке, то я бы рекомендовал получить согласие его супруга, на то, что он не против отчуждения данного жилого помещения.

Как купить квартиру, чтобы вас не обманули? 5 простых шагов-10

Завершающим этапом сделки является регистрация договора в территориальной организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.   

Как купить квартиру, чтобы вас не обманули? 5 простых шагов-13

# Право # общество # Владислав Пехота # Фотофакт # общество

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