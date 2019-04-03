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Администрация Президента проводит выездные приёмы граждан в регионах. График

03 апреля 2019 06:31
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Новости Беларуси. Представители Администрация Президента для решения проблемных вопросов населения направляются в регионы. Это своего рода продолжение «Большого разговора» с главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Администрация Президента проводит выездные приёмы граждан в регионах. График-1

Работу с обращениями граждан он держит на постоянном контроле, а потому представители Администрации проверят, как местные власти решают проблемы жителей.

Администрация Президента проводит выездные приёмы граждан в регионах. График-4

Уже 3 апреля в Борисовском райисполкоме с населением встретится помощник Президента Александр Косинец. Проживающие в районе граждане могут в полной мере воспользоваться своим правом на обращение. Проблемы будут рассматриваться и решаться как на месте, так и в случае необходимости с привлечением республиканских органов управления.

# Прием граждан # общество # Александр Косинец # Фотофакт

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