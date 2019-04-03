Можно ли выпускнику распределиться по другой специальности?

Есть ли возможность выпускнику вуза распределиться не по полученной специальности, мы спросили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» консультанта Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь Татьяну Короткевич.

Татьяна Короткевич, консультант Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Процедура распределения предусматривает распределение по полученной специальности и присвоенной квалификации.

Распределение-2019. Всё, что нужно знать выпускнику – в одном материале