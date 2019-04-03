Как бороться с почковым клещом? Советы от Ивана Русских

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения: Почковый клещ является опасным вредителем смородины и крыжовника. Он развивается в ненормально раздувшихся почках, выходит оттуда весной, начинает выпивать соки растения, лишая более половины урожая. Почковый клещ вредит на протяжении всего периода вегетации растений. Борьба с ним очень важна для сохранения урожая. Молоко и ещё 3 рецепта подкормки рассады от Ивана Русских

Среди наиболее распространенных препаратов для борьбы с почковым клещом можно назвать такие, которые содержат авермектины и коллоидную серу. Но если вы не сторонник применения средств тяжелой химии на своем участке, я вам предложу абсолютно безопасное для окружающей среды и здоровья средство для борьбы с этим вредителем. Более того, он поможет вам сдерживать развитие тли и других вредных насекомых как на садовых, пищевых, так и на декоративных растениях.

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