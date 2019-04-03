Как бороться с почковым клещом? Советы от Ивана Русских
Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Почковый клещ является опасным вредителем смородины и крыжовника. Он развивается в ненормально раздувшихся почках, выходит оттуда весной, начинает выпивать соки растения, лишая более половины урожая. Почковый клещ вредит на протяжении всего периода вегетации растений. Борьба с ним очень важна для сохранения урожая.
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Среди наиболее распространенных препаратов для борьбы с почковым клещом можно назвать такие, которые содержат авермектины и коллоидную серу. Но если вы не сторонник применения средств тяжелой химии на своем участке, я вам предложу абсолютно безопасное для окружающей среды и здоровья средство для борьбы с этим вредителем. Более того, он поможет вам сдерживать развитие тли и других вредных насекомых как на садовых, пищевых, так и на декоративных растениях.
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Рецепт, который я вам предлагаю, очень прост.
Для его приготовления необходимо растительное масло, желательно нерафинированное, а также кусочек мыла. Жидкое мыло использовать не рекомендуется! Лучше взять хозяйственное, банное или зеленое.
Для приготовления нашего средства 100 г твердого мыла необходимо натереть на крупной терке и развести в небольшом количестве воды. После того, как мыло разбухнет, достаточно влить в него примерно 100 мл растительного масла.
После этого, надо объединить масло и мыло для получения однородной эмульсии.
После тщательного перемешивания это количество эмульсии необходимо разбавить в 10 л воды.
Встряхните опрыскиватель интенсивно для того, чтобы вода смешалась с приготовленной эмульсией.
Приготовленным составом тщательно обработайте кусты смородины, крыжовника и других растений. Постарайтесь использовать весь раствор в течение двух часов после приготовления.