Приобретали оружие для устранения Президента. В гродненской тюрьме закончили зачитывать обвинения Автуховичу

Новости Беларуси. Подробности громкого уголовного дела. В гродненской тюрьме продолжается процесс по делу группировки Автуховича. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о возвращении главаря банды и его подельника Гундаря в зал заседания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Менее получаса назад закончили зачитывать обвинения Николаю Автуховичу. Из материалов дела стало известно, что при поддержке украинских спецслужб «Автухович и компания» приобретали оружие и боеприпасы с целью свержения власти и физического устранения главы нашего государства. Также в планах был захват российских военнослужащих на территории Беларуси и передача их украинским радикалам. Автуховичу инкриминируют нарушения 12 статей Уголовного кодекса, одна из них подразумевает высшую меру наказания – расстрел.