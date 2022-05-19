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Приобретали оружие для устранения Президента. В гродненской тюрьме закончили зачитывать обвинения Автуховичу

19 мая 2022 13:41
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Новости Беларуси. Подробности громкого уголовного дела. В гродненской тюрьме продолжается процесс по делу группировки Автуховича. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о возвращении главаря банды и его подельника Гундаря в зал заседания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приобретали оружие для устранения Президента. В гродненской тюрьме закончили зачитывать обвинения Автуховичу-1

Менее получаса назад закончили зачитывать обвинения Николаю Автуховичу. Из материалов дела стало известно, что при поддержке украинских спецслужб «Автухович и компания» приобретали оружие и боеприпасы с целью свержения власти и физического устранения главы нашего государства. Также в планах был захват российских военнослужащих на территории Беларуси и передача их украинским радикалам. Автуховичу инкриминируют нарушения 12 статей Уголовного кодекса, одна из них подразумевает высшую меру наказания – расстрел.

Приобретали оружие для устранения Президента. В гродненской тюрьме закончили зачитывать обвинения Автуховичу-4

Второй день судебного процесса по делу Автуховича. Что известно из зала заседаний? Читайте здесь.

# Судебная система Беларуси # общество # Николай Автухович # Владимир Гундарь # Фотофакт

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