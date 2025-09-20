Алёна Фалей вышла в финал теннисного турнира в Китае

Алена Фалей вышла в финал теннисного турнира в Китае, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке 1/2 белоруска без проблем прошла представительницу России – Киру Павлову.

Наша спортсменка имеет преимущество в рейтинге и опережает свою оппонентку на 175 позиций. Разница в топе во многом и предопределила исход матча. Землячка доминировала на корте, контролировала ход встречи и оставила за собой первую партию с комфортным счетом – 6:3, а дальше закрепила успех во втором сете с такими же цифрами. На определение сильнейшей потребовался час и 49 минут. В титульном противостоянии Фалей сыграет против хозяйки кортов – Фанчжоу Лю. Алена является пятой сеяной соревнований.