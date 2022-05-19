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Для радикалов было важно держать людей в страхе. Что совершила банда Автуховича? Итоги второго дня суда

19 мая 2022 18:45
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Новости Беларуси. Гродненский областной суд закончил оглашать обвинение Николаю Автуховичу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из материалов уголовного дела стало известно, что главарь преступной группировки при поддержке украинских спецслужб незаконно приобретал огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, а также осуществлял подготовку боевых подразделений в заграничных учебных центрах с целью силового свержения власти и физического устранения главы нашего государства. В планах бандформирования значился и захват российских военнослужащих на территории Беларуси.

Большое расследование Григория Азаренка о деятельности банды читайте здесь

Для радикалов было важно держать людей в страхе. Что совершила банда Автуховича? Итоги второго дня суда-1

В поиске новых сторонников Автухович и компания создавали Telegram-каналы деструктивной направленности, где призывали к протестам, кровавому мятежу, выкладывали информацию по исполнению терактов. Для радикалов было важно держать граждан в страхе, а силовиков – вынудить отказаться от выполнения служебных обязанностей.

Напомним, на скамье подсудимых 12 человек, обвиняемые в совершении ряда особо тяжких преступлений, некоторые из них подразумевают высшую меру наказания. Суд перешел к оглашению обвинения другим фигурантам.

Для радикалов было важно держать людей в страхе. Что совершила банда Автуховича? Итоги второго дня суда-4

Что творилось в зале во время суда над бандой Автуховича? Читайте здесь

# Судебная система Беларуси # общество # Николай Автухович # Александр Лукашенко # Фотофакт

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