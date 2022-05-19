Для радикалов было важно держать людей в страхе. Что совершила банда Автуховича? Итоги второго дня суда

Новости Беларуси. Гродненский областной суд закончил оглашать обвинение Николаю Автуховичу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из материалов уголовного дела стало известно, что главарь преступной группировки при поддержке украинских спецслужб незаконно приобретал огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, а также осуществлял подготовку боевых подразделений в заграничных учебных центрах с целью силового свержения власти и физического устранения главы нашего государства. В планах бандформирования значился и захват российских военнослужащих на территории Беларуси.
Большое расследование Григория Азаренка о деятельности банды читайте здесь.