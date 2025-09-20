Волейболистки «Минчанки» и «Минчанки-2» одержали победы в матчах российских турниров

Белорусские волейбольные клубы сегодня порадовали болельщиков победами. «Минчанка» одержала викторию в матче предварительного этапа Кубка России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соотечественницы встречались с «Локомотивом-2» из Калининградской области. Первый сет остался за оппонентками, однако в последующий трех расстановка сил оказалась на стороне столичного клуба – 25:15, 25:10, 25:21. Этот успех стал уже третьим со старта розыгрыша.

«Минчанка-2» также продолжила свою победную серию в первом туре молодежной волейбольной лиги России. Наши девушки нанесли поражение сверстницам из клуба «Омичка-Академия». Белоруски со старта завладели преимуществом и сумели его сохранить в каждом из игровых отрезков. Как итог – уверенная виктория в трех партиях со счетом – 25:15, 25:14, 25:14.