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В Минске свыше 580 многодетных семей направлены на улучшение жилищных условий с начала 2022 года

13 июня 2022 14:43
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Новости Беларуси. Около 600 многодетных семей Минска направлены на улучшение жилищных условий. Таким образом, плановое годовое задание выполнено почти наполовину, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске свыше 580 многодетных семей направлены на улучшение жилищных условий с начала 2022 года-1

Изъявившим желание многодетным продолжат предлагать разные варианты улучшения жилищных условий. Это арендные и социальные квартиры, которыми могут воспользоваться малообеспеченные семьи.

Администрациями районов продолжается работа по вовлечению в оборот освобождаемых помещений. Количество арендных квартир увеличилось на 57, а социальных – на 35.

В Минске свыше 580 многодетных семей направлены на улучшение жилищных условий с начала 2022 года-4

Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:
Опрос граждан из числа многодетных семей продолжается. И те квартиры, которые не востребованы данной категорией, направляются на иные льготные категории граждан, такие как семьи, воспитывающие детей-инвалидов, инвалиды с детства и так далее. В текущем году 177 таких семей уже также направлены на строительство.

В Минске свыше 580 многодетных семей направлены на улучшение жилищных условий с начала 2022 года-7

По улице Шаранговича завершилось строительство арендного жилого дома. В нем в ближайшее время столичным очередникам предложат квартиры.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Елена Лукашевич # Фотофакт

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