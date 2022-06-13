В Минске свыше 580 многодетных семей направлены на улучшение жилищных условий с начала 2022 года

Новости Беларуси. Около 600 многодетных семей Минска направлены на улучшение жилищных условий. Таким образом, плановое годовое задание выполнено почти наполовину, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Изъявившим желание многодетным продолжат предлагать разные варианты улучшения жилищных условий. Это арендные и социальные квартиры, которыми могут воспользоваться малообеспеченные семьи. Администрациями районов продолжается работа по вовлечению в оборот освобождаемых помещений. Количество арендных квартир увеличилось на 57, а социальных – на 35.

Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Опрос граждан из числа многодетных семей продолжается. И те квартиры, которые не востребованы данной категорией, направляются на иные льготные категории граждан, такие как семьи, воспитывающие детей-инвалидов, инвалиды с детства и так далее. В текущем году 177 таких семей уже также направлены на строительство.