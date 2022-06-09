Суд по делу «банды Автуховича» перенесли. Фигурант сослался на простуду

Новости Беларуси. В гродненской тюрьме № 1 завершился первый день допроса главного фигуранта по резонансному делу так называемой «банды Автуховича», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До этого шел допрос его 11 единомышленников, которые обвиняются в причастности к террористическим планам. В этот раз Николай Автухович прятал лицо от камеры и уже не устраивал концерты перед судом, как на первом заседании. Как всегда вызывающе и громко вела себя лишь Любовь Резанович. Автухович заявил, что не признает обвинение полностью и не считает свои действия радикальными.

В Гродно начался допрос Николая Автуховича. Подробнее.