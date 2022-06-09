Суд по делу «банды Автуховича» перенесли. Фигурант сослался на простуду
Новости Беларуси. В гродненской тюрьме № 1 завершился первый день допроса главного фигуранта по резонансному делу так называемой «банды Автуховича», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До этого шел допрос его 11 единомышленников, которые обвиняются в причастности к террористическим планам. В этот раз Николай Автухович прятал лицо от камеры и уже не устраивал концерты перед судом, как на первом заседании. Как всегда вызывающе и громко вела себя лишь Любовь Резанович. Автухович заявил, что не признает обвинение полностью и не считает свои действия радикальными.
В Гродно начался допрос Николая Автуховича. Подробнее.
Во второй половине дня он вновь предпринял попытку затянуть судебный процесс (обвиняемый это делает с первого заседания) – в этот раз подал ходатайство о переносе допроса, ссылаясь на простуженность. Суд объявил перерыв для медицинского осмотра, в итоге заседание продолжили. Тем не менее судья отменил завтрашнее слушание, чтобы Автухович за выходные смог полностью восстановиться от болезни.
Напомним, главный фигурант дела обвиняется по 12-ти статьям Уголовного кодекса, половина из них – за особо тяжкие преступления. В частности, измена государству, содействие в террористической деятельности, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Один из составов преступления предусматривает высшую меру наказания.
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