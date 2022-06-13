Сергей Клишевич: «Молодёжь очень сильно цепляет, если мы начинаем обсуждать личную военную историю каждого из них»

Новости Беларуси. Тему геноцида белорусского народа обсудили с учащимися Минского государственного колледжа искусств, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Спикерами площадки стали приглашенные гости – депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси и прокуратура Октябрьского района. Встреча прошла в формате диалога. Учащиеся активно включались в беседу. Говорили о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сохранении памяти о трагедии мирного населения – жертв военных преступлений нацистов.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Молодежь очень сильно цепляет, если мы начинаем обсуждать личную военную историю каждого из них. Где-то какие-то мелкие, незначительные факты, какие-то картинки в голове всплывают, но не ложатся в общую концепцию. Если говорить уже об опыте подобных встреч, то можно четко с уверенностью сказать, что подавляющее большинство участников, когда они зажигаются этой темой, еще придут домой, спросят, уточнят. И это самый действенный механизм против фальсификации истории для каждого из нас, для каждого молодого белоруса.

Дмитрий Свирепа, учащийся Минского государственного колледжа искусств:

Такие мероприятия на базе нашего колледжа проходят не впервые. Каждый месяц к нам приходят гости из прокуратуры. Мы внимательно слушаем, вникаем в эту ситуацию, в истории. Нам очень интересно, и для нас это очень познавательно.