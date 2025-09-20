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Белорусская фигуристка Виктория Сафонова завоевала лицензию на зимние Олимпийские игры

20 сентября 2025 17:26
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Белорусская фигуристка Виктория Сафонова заняла четвертое место в квалификационном турнире на зимние Олимпийские игры и завоевала право выступить на главных стартах четырехлетия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После короткой программы белорусская спортсменка занимала 7-ю позицию. Однако сегодня она блестяще проявила себя в произвольной. Землячка в сумме набрала 181,91 балла, расположилась на четвертой строке в итоговом протоколе и получила заветную путевку на Игры 2026 года.

Победу праздновала россиянка Аделия Петросян. Шанс отобраться на Олимпиаду в мужском одиночном катании сохраняет наш Евгений Пузанов, на данный момент он идет 13-м. Обладатели лицензий станут известны в воскресенье.

# Фигурное катание

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