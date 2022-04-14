Раскопки на Замковой горе в Гродно. Что археологам удалось найти?

Когда и как начались раскопки на Замковой горе в Гродно? Что удалось найти археологам, об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси» на СТВ.

Юрий Китурко, директор учреждения культуры «Гродненский государственный историко-археологический музей»: После того, как произошла Первая мировая война и революция в России, Гродно оказался в составе второй Речи Посполитой. Там остались военные, только уже польские.

Андрей Вашкевич, з аведующий отделом новейшей истории учреждения культуры «Гродненский государственный историко-археологический музей» : На том этапе и городская администрация, и военные соглашаются с Юзефом Ядковским, что замок, в первую очередь, должен выполнять представительские функции, и половина замка в середине 1920-х годов отдается под историко-археологический музей, как он тогда назывался.

Юрий Китурко: Музей основан в Гродно в 1920 году, но тогда он не располагался в замке. Он тогда имел две комнатки, там, в центре города, где была городская управа. Основатель Юзеф Ядковский, когда основывал музей, создавал, он сразу думал о том, что самое лучшее место для музея это, конечно, Старый замок с его королевским дворцом. И он добивался от военных, нашел понимание у высшего командования, и высшее командование взяло и сначала просто пустило музей во дворец, дало пять комнат.

Наталья Кизюкевич, з аведующая отделом археологии учреждения культуры «Гродненский государственный историко-археологический музей» : Полноценные археологические исследования здесь, на Замковой горе, начались в 1930-х годах, то есть фактически 90 лет назад. И руководил ими первый директор нашего музея – Юзеф Ядковский. Он был археолог по образованию и стремился восстановить этот замок, надать ему былую как бы славу, привести его в порядок и, конечно же, во время работ, которые проводились здесь, были обнаружены многочисленные останки архитектурные, прежде всего.

В 30-е годы XX века археологическая методика и само понятие археологии отличается от современного понятия этой науки. Ведь сейчас специалисты исследуют полностью все культурные напластования. А в 1930-х годах люди считали, что период Средневековья – это собственно археология, а уже позже начинается изучение по историческим записям. Поэтому напластования после XIV века и до XX не изучались.

Наталья Кизюкевич:

И вот в тот момент, когда Юзеф Ядковский во время земляных работ обнаружил остатки сначала одного храма – верхней церкви, потом второго храма – нижней церкви, в этот момент он остановил такие беспорядочные, скажем так, земляные работы, и уже начались полноценные исследования. И эти исследования продолжались с небольшими перерывами достаточно долго, и уже даже в XXI веке все еще идут, потому что есть что исследовать, есть, что новое открывать.

Каждое поколение археологов находит уникальные предметы материальной культуры, которые значительно обогащают историю не только города, но и страны.

Наталья Кизюкевич:

Это и украшения, это шахматные фигуры, это очень интересные строительные материалы, кафля, например, или кирпичи. Конечно же, вооружение, которое находит аналоги в Литве, когда капали великих князей Литовских, в Новгороде. То есть наш объект сопоставим с крупнейшими городами, городскими центрами как Восточной, так и Западной Европы. И большинство этих вещей, если посетители придут, они увидят в наших экспозициях.

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