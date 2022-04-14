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«Мы пытаемся переходить к более современным сейчас трендам». Как преобразят Заводской район Минска?

14 апреля 2022 15:41
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Новости Беларуси. В Минске продолжается ремонт объектов благоустройства. Определены 82 локации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, в Заводском районе уже приступили к работам в зоне отдыха «Жара», парке 50-летия Великого Октября, а также на территории сквера Слепянской водной системы.

«Мы пытаемся переходить к более современным сейчас трендам». Как преобразят Заводской район Минска?-1

Здесь обустроят дорожно-тропиночную сеть, дополнительно установят информационные стенды, детское игровое оборудование, организуют смотровые площадки, фотозоны. За весну будет высажено около 9 000 кустов на транспортных развязках МКАД по Заводскому району, а также 2 000 елей. Улицы украсит микс из однолетних и многолетних растений. Будет высажено около 90 тысяч цветов.

«Мы пытаемся переходить к более современным сейчас трендам». Как преобразят Заводской район Минска?-4

Ольга Гуринович, заместитель директора «Зеленстроя» Заводского района:
Мы пытаемся переходить к более современным сейчас трендам, тенденциям  это использование злаковых декоративных культур в озеленении, также расширяется ассортимент многолетних цветочных растений. Если раньше это было стандартно хоста, астильба, лилейник  то, к чему мы привыкли, сейчас появляются… Они существовали раньше, но немного забытые растения, такие как василистник, монарда.

«Мы пытаемся переходить к более современным сейчас трендам». Как преобразят Заводской район Минска?-7

В 2022 году в столице особое внимание и набережной Свислочи. Восстановят бетонное покрытие каскадов в районе переулка Багратиона, улицы Столетова, отремонтируют спуски к воде.

# Озеленение # общество # Ольга Гуринович # Фотофакт

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