«Мы пытаемся переходить к более современным сейчас трендам». Как преобразят Заводской район Минска?

Новости Беларуси. В Минске продолжается ремонт объектов благоустройства. Определены 82 локации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, в Заводском районе уже приступили к работам в зоне отдыха «Жара», парке 50-летия Великого Октября, а также на территории сквера Слепянской водной системы.

Здесь обустроят дорожно-тропиночную сеть, дополнительно установят информационные стенды, детское игровое оборудование, организуют смотровые площадки, фотозоны. За весну будет высажено около 9 000 кустов на транспортных развязках МКАД по Заводскому району, а также 2 000 елей. Улицы украсит микс из однолетних и многолетних растений. Будет высажено около 90 тысяч цветов.

Ольга Гуринович, заместитель директора «Зеленстроя» Заводского района:

Мы пытаемся переходить к более современным сейчас трендам, тенденциям – это использование злаковых декоративных культур в озеленении, также расширяется ассортимент многолетних цветочных растений. Если раньше это было стандартно хоста, астильба, лилейник – то, к чему мы привыкли, сейчас появляются… Они существовали раньше, но немного забытые растения, такие как василистник, монарда.