«В школе курила электронную сигарету». Наказывать ребёнка или нет?

Малолетняя преступность. Ребенок, предоставленный сам себе, превращается в озлобленного подростка и может оказаться за решеткой. О том, почему дети вступают на эту скользкую тропинку, жестокость переходит все границы и как легкомысленный поступок может сломать жизнь, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Я хочу спросить у Даниила. Скажи, ты учишься в пятом классе, какие есть недостатки в твоих одноклассниках?

Даниил Лойко, ученик 5-го класса:

Недостаток лишь один есть – это из-за того, что даже на переменах и уроках они, вместо того, чтобы учиться, сидят в телефонах – играют, списывают. Алена Родовская:

Хорошо. А что они думают о курении? Говорили вы между собой? Даниил Лойко:

Наш класс – была замечена там группа из трех девочек. Есть ведь такие электронные сигареты. Так вот, этих трех девочек поставили на учет из-за того, что они в туалете – как нам рассказывали – брали эти электронные сигареты и курили. Алена Родовская:

Вы послушали, и что мальчишки потом между собой сказали? Даниил Лойко:

Между собой ничего. Алена Родовская:

То есть вы вывод никакой не сделали, не обсуждали? Нет. А домой ты пришел, рассказал про электронные сигареты родителям? Про этот случай, про девчонок?

Сергей Якимович, многодетный папа, психолог:

А знаете, почему дети врут? Не потому что они хотят наврать, а им есть что скрывать. Алена Родовская:

Смотрите, он не пришел, не рассказал историю про девочек. Сергей Якимович:

Почему? У него спросили: «Как у тебя дела? Как прошел твой день? Как твоя школа?» – «Хорошо». – «Все, окей!» Алена Родовская:

А в чем виноват родитель, если он даже знать не знает? Сергей Якимович:

Мы сейчас не ищем виновных в родителях. Это не виноват родитель. Это неумение жить взрослой, полноценной жизнью со своим ребенком, общаться с ним на равных. Исключительно на равных. Это тот же полноценный член твоей семьи, взрослый человек. Почему вы думаете, что он чего-то не понимает? Я, например, учусь у своих детей. Алена Родовская:

Как вы выстраиваете со своими детьми? Сергей Якимович:

Они меня настолько подсвечивают и воспитывают меня, как человека, личность везде, во всем, в каждом шаге.