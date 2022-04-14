«В школе курила электронную сигарету». Наказывать ребёнка или нет?
Малолетняя преступность. Ребенок, предоставленный сам себе, превращается в озлобленного подростка и может оказаться за решеткой. О том, почему дети вступают на эту скользкую тропинку, жестокость переходит все границы и как легкомысленный поступок может сломать жизнь, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Я хочу спросить у Даниила. Скажи, ты учишься в пятом классе, какие есть недостатки в твоих одноклассниках?
Даниил Лойко, ученик 5-го класса:
Недостаток лишь один есть – это из-за того, что даже на переменах и уроках они, вместо того, чтобы учиться, сидят в телефонах – играют, списывают.
Алена Родовская:
Хорошо. А что они думают о курении? Говорили вы между собой?
Даниил Лойко:
Наш класс – была замечена там группа из трех девочек. Есть ведь такие электронные сигареты. Так вот, этих трех девочек поставили на учет из-за того, что они в туалете – как нам рассказывали – брали эти электронные сигареты и курили.
Алена Родовская:
Вы послушали, и что мальчишки потом между собой сказали?
Даниил Лойко:
Между собой ничего.
Алена Родовская:
То есть вы вывод никакой не сделали, не обсуждали? Нет. А домой ты пришел, рассказал про электронные сигареты родителям? Про этот случай, про девчонок?
Сергей Якимович, многодетный папа, психолог:
А знаете, почему дети врут? Не потому что они хотят наврать, а им есть что скрывать.
Алена Родовская:
Смотрите, он не пришел, не рассказал историю про девочек.
Сергей Якимович:
Почему? У него спросили: «Как у тебя дела? Как прошел твой день? Как твоя школа?» – «Хорошо». – «Все, окей!»
Алена Родовская:
А в чем виноват родитель, если он даже знать не знает?
Сергей Якимович:
Мы сейчас не ищем виновных в родителях. Это не виноват родитель. Это неумение жить взрослой, полноценной жизнью со своим ребенком, общаться с ним на равных. Исключительно на равных. Это тот же полноценный член твоей семьи, взрослый человек. Почему вы думаете, что он чего-то не понимает? Я, например, учусь у своих детей.
Алена Родовская:
Как вы выстраиваете со своими детьми?
Сергей Якимович:
Они меня настолько подсвечивают и воспитывают меня, как человека, личность везде, во всем, в каждом шаге.
Алена Родовская:
Хорошо, как вы поступите, если вдруг узнаете, что один из ваших, может, сын или дочь, в школе курил электронную сигарету? А запаха-то нет, понимаете? Вот как? Вы вдруг осознаете.
Сергей Якимович:
У меня сын спрашивал буквально недели две назад о том, что я хочу попробовать электронную сигарету. Объяснил ему все стороны – хорошо и плохо, как это влияет на его здоровье. Но выбор ты будешь делать сам. Есть последствия.
Алена Родовская:
Хорошо, он попробовал. Вы что делаете дальше?
Сергей Якимович:
Ничего.
Алена Родовская:
То есть он пускай курит?
Сергей Якимович:
Я не буду его наказывать. Он для меня не бандит, не плохой.
Алена Родовская:
То есть наказывать нельзя.
Даниил Лойко:
Насчет той истории. Я-то не сразу просто рассказал, рассказал по итогу. И еще хочу одну историю добавить, которая произошла буквально вчера. После занятий в школе, когда я уже собирался выходить, один пацан из шестого-седьмого класса подбегает к учителю физкультуры и говорит: «Там в туалете малолетние курят». Потом учитель заходит и просто на весь туалет орет: «Кто вам сигареты дал?»
Алена Родовская:
Представляю, что произошло, какое ЧП в школе, конечно. Ведь это проблема.
Сергей Якимович:
Адреналин увлекает, правда?
Алена Родовская:
Конечно, когда застукан.
Сергей Якимович:
Когда такой ажиотаж, вдруг тебя поймают сейчас.
Алена Родовская:
Видите прекрасно, мы за пять минут узнали все новости из школы. Просто потому, что с ребенком говорили на равных.
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