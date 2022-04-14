Уменьшить сроки для малолетних преступников. А будут ли рассматривать этот вопрос на законодательном уровне?
Малолетняя преступность. Ребенок, предоставленный сам себе, превращается в озлобленного подростка и может оказаться за решеткой. О том, почему дети вступают на эту скользкую тропинку, жестокость переходит все границы и как легкомысленный поступок может сломать жизнь, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Может быть, все-таки стоит пересмотреть ответственность? И думала ли об этом ваша комиссия?
Александра Гончарова, член Национальной комиссии по правам ребенка, член комиссии по делам несовершеннолетних при Совете Министров Республики Беларусь:
На законодательном уровне сейчас не думали пересматривать ответственность, потому что люди должны понимать, что это за собой несет. Хотя такие обращения у нас в комиссию тоже поступали для того, чтобы уменьшить сроки, особенно для малолетних преступников.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Ведь на самом деле, Вячеслав, человек, который возвращается – уже 26-летний возраст, не ребенок, тем не менее – после 10 лет заключения – это уже фактически нереально, наверное, человека вернуть на какой-то путь истинный?
Вячеслав Самарин, представитель БОО «Позитивное движение», консультант по зависимостям:
Почему? Все имеют какую-то надежду и перспективу на то, чтобы вернуться в общество. 10 и 15 лет люди сидят, и возвращаются. Конечно, это тяжело.
Татьяна Савчик:
То есть, когда этот возраст самого формирования ребенок проводит в колонии, мне кажется, он практически лишен.
Алена Родовская:
Где рядом находятся малолетние преступники, которые за кражу, угон автомобиля, убийство, еще какие-то телесные. То есть они понимают, что это совершили.
Татьяна Савчик:
Чаще всего бытует мнение, что потом люди к нормальной жизни не возвращаются, тюрьма становится сферой их обитания в дальнейшем.
Александра Гончарова:
Нет. Дело в том, что существует же программа ресоциализации после выхода из таких учреждений закрытого типа. По крайней мере, общаясь с мальчишками и девчонками, которые находятся в закрытых учреждениях, они все настроены наоборот. Для того, чтобы побыстрее получить условно-досрочное освобождение и встать на путь исправления. Но уже понимают это постфактум. Общаются ли они с одноклассниками или с компанией, с которой общались до того, как попадают в учреждение закрытого типа? Нет, остается только семья.
Татьяна Савчик:
Сознание все же таки немножко меняется?
Александра Гончарова:
Меняется.
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