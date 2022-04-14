Уменьшить сроки для малолетних преступников. А будут ли рассматривать этот вопрос на законодательном уровне?

Малолетняя преступность. Ребенок, предоставленный сам себе, превращается в озлобленного подростка и может оказаться за решеткой. О том, почему дети вступают на эту скользкую тропинку, жестокость переходит все границы и как легкомысленный поступок может сломать жизнь, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Может быть, все-таки стоит пересмотреть ответственность? И думала ли об этом ваша комиссия?

Александра Гончарова, член Национальной комиссии по правам ребенка, член комиссии по делам несовершеннолетних при Совете Министров Республики Беларусь:

На законодательном уровне сейчас не думали пересматривать ответственность, потому что люди должны понимать, что это за собой несет. Хотя такие обращения у нас в комиссию тоже поступали для того, чтобы уменьшить сроки, особенно для малолетних преступников. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Ведь на самом деле, Вячеслав, человек, который возвращается – уже 26-летний возраст, не ребенок, тем не менее – после 10 лет заключения – это уже фактически нереально, наверное, человека вернуть на какой-то путь истинный?

Вячеслав Самарин, представитель БОО «Позитивное движение», консультант по зависимостям:

Почему? Все имеют какую-то надежду и перспективу на то, чтобы вернуться в общество. 10 и 15 лет люди сидят, и возвращаются. Конечно, это тяжело. Татьяна Савчик:

То есть, когда этот возраст самого формирования ребенок проводит в колонии, мне кажется, он практически лишен. Алена Родовская:

Где рядом находятся малолетние преступники, которые за кражу, угон автомобиля, убийство, еще какие-то телесные. То есть они понимают, что это совершили. Татьяна Савчик:

Чаще всего бытует мнение, что потом люди к нормальной жизни не возвращаются, тюрьма становится сферой их обитания в дальнейшем.