«Советуются, в какой кружок отдать ребёнка». Что сейчас обсуждают в чате многодетных родителей
Новости Беларуси. Мама шестерых детей Татьяна Федорова рассказала о чатах, в которых мамы поддерживают друг друга. Женщина уже 15 лет в ассоциации многодетных родителей, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, ведущая:
Скажите, вот у вас наверняка есть такие материнские чаты. Что между собой обсуждают мамы? Какие у них проблемы? Какие у них радости и новости? Чем они в основном хотят делиться? Или из-за своей повышенной занятости меньше активности в общении даже между своими?
Татьяна Федорова, многодетная мама:
Как правило, если обсуждают, то тоже обсуждают какие-то бытовые проблемы. Кто-то мужа обсуждает. Как с ним помириться, если поссорились. Делятся опытом между собой. Кто-то с детьми, в какой кружок.
«Бояться не надо». Этот совет от многодетной мамы точно пригодится каждой семье!
Екатерина Забенько:
Я так понимаю, что раз обсуждают вопросы, как наладить отношения с мужьями, в основном крепкие семьи у многодетных.
Татьяна Федорова:
Я уже около в 15 лет в ассоциации многодетных родителей. Я ни разу не слышала, что у нас распадались семьи в нашей ассоциации. У нас минимум трое детей. От трех детей и больше у всех мамочек. У нас даже есть мамочка, у которой 12 детей.