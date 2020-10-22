Прямой эфир

«Советуются, в какой кружок отдать ребёнка». Что сейчас обсуждают в чате многодетных родителей

22 октября 2020 11:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мама шестерых детей Татьяна Федорова рассказала о чатах, в которых мамы поддерживают друг друга. Женщина уже 15 лет в ассоциации многодетных родителей, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:
Скажите, вот у вас наверняка есть такие материнские чаты. Что между собой обсуждают мамы? Какие у них проблемы? Какие у них радости и новости? Чем они в основном хотят делиться? Или из-за своей повышенной занятости меньше активности в общении даже между своими?

«Советуются, в какой кружок отдать ребёнка». Что сейчас обсуждают в чате многодетных родителей -1

Татьяна Федорова, многодетная мама:
Как правило, если обсуждают, то тоже обсуждают какие-то бытовые проблемы. Кто-то мужа обсуждает. Как с ним помириться, если поссорились. Делятся опытом между собой. Кто-то с детьми, в какой кружок.

«Бояться не надо». Этот совет от многодетной мамы точно пригодится каждой семье!

Екатерина Забенько:
Я так понимаю, что раз обсуждают вопросы, как наладить отношения с мужьями, в основном крепкие семьи у многодетных.

«Советуются, в какой кружок отдать ребёнка». Что сейчас обсуждают в чате многодетных родителей -4

Татьяна Федорова:
Я уже около в 15 лет в ассоциации многодетных родителей. Я ни разу не слышала, что у нас распадались семьи в нашей ассоциации. У нас минимум трое детей. От трех детей и больше у всех мамочек. У нас даже есть мамочка, у которой 12 детей. 

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Татьяна Федорова # Екатерина Забенько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Квартирный вопрос остро стоял только в самом начале». Многодетная мама о том, как поддерживает государство
22 октября 2020 11:34

«Квартирный вопрос остро стоял только в самом начале». Многодетная мама о том, как поддерживает государство

В МВД сообщили о задержании ещё одного агрессивного участника массовых беспорядков. Он выходил на площадь в Жлобине
22 октября 2020 10:43

В МВД сообщили о задержании ещё одного агрессивного участника массовых беспорядков. Он выходил на площадь в Жлобине

«Буду жить здесь и строить свою судьбу здесь». Алёна и Сергей приехали в Минск из Донецка. И вот что они говорят
22 октября 2020 09:45

«Буду жить здесь и строить свою судьбу здесь». Алёна и Сергей приехали в Минск из Донецка. И вот что они говорят