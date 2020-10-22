«Советуются, в какой кружок отдать ребёнка». Что сейчас обсуждают в чате многодетных родителей

Новости Беларуси. Мама шестерых детей Татьяна Федорова рассказала о чатах, в которых мамы поддерживают друг друга. Женщина уже 15 лет в ассоциации многодетных родителей, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:

Скажите, вот у вас наверняка есть такие материнские чаты. Что между собой обсуждают мамы? Какие у них проблемы? Какие у них радости и новости? Чем они в основном хотят делиться? Или из-за своей повышенной занятости меньше активности в общении даже между своими?