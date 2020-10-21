Задержанный по делу о нападении на сотрудника ОМОН: вступил в борьбу, но никаких ударов, честно, не наносил

Новости Беларуси. История о тех, кто пытается самовыражаться благодаря агрессии, неадекватности и неприязни к людям, которые призваны защищать. Так, во время очередной воскресной акции в Минске протестующие напали на сотрудников ОМОН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все начали кричать, кто-то: «Вперед-вперед, давайте их бить, гасить». Вот такое. И я подошел ближе и хотел проявить себя в этой ситуации. Сотрудник ОМОН выбежал, я подбежал к нему, вступил с ним, можно сказать, в борьбу. Но никаких ударов, честно, я не наносил. Я считаю, что я неправильно поступил и пошел на поводу у тех людей, которые кричали: «Вперед, давайте бить их или гасить». Я повелся и в содеянном раскаиваюсь. И на самом деле говорю не делать больше так никому.

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