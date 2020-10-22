«Квартирный вопрос остро стоял только в самом начале». Многодетная мама о том, как поддерживает государство

Новости Беларуси. Сегодня говорим о тех, кто дал нам жизнь, заботится о том, чтобы мы вкусно кушали, хорошо учились, много зарабатывали и сами стали достойными родителями. О наших мамах. Пригласили в гости маму шестерых детей, обладательницу ордена Матери и медали Евфросинии Полоцкой. А самое главное – создательницу и вдохновительницу большой дружной семьи Татьяну Федорову, сообщили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, ведущая:

Смотрите, по поводу поддержки. Все-таки пятый и шестой ребенок родились у вас 12 лет назад. Наверное, все-таки в тот период еще, конечно, не так была развита поддержка многодетным семьям. Как вы на тот момент справлялись? По сравнению с тем, как было и как стало.

Татьяна Федорова, многодетная мама:

Все эти выплаты дородовые и послеродовые были, но не было как такового материнского капитала, который можно было бы использовать в своих нуждах. Сейчас его уже и разморозили, можно воспользоваться. Тогда этого не было, девчонки ходили в школу. Точно так же, как и сейчас, было бесплатное питание у многодетных. Детский сад тоже 50 процентов оплата, она и была в то время, и сейчас так есть. Плюс, пособие. Так получается, что много детей, пособие выплачивали уже и после трех лет. Справлялись. Екатерина Забенько:

Чувствовали острую финансовую потребность? Или как-то все-таки научились распоряжаться бюджетом, своими средствами, с государственной поддержкой удавалось как-то так выглядеть на фоне других абсолютно достойно? Татьяна Федорова:

Даже умудрялись мы откладывать деньги каким-то образом. На себя всегда не хватало. Или где-то что-то вроде и хочется, но обойдусь. Как-то так. Больше детям, чтобы у них все было. Именно хочу сказать, что в многодетных семьях, наверное, все-таки присутствует (у нас это точно было), чтобы дети выглядели и имели все то, что имеют дети не из многодетных семей. Чтоб они не чувствовали, что нас много, поэтому нам хуже. Что у них есть это, а у нас нет. Всегда как-то старались делать так, чтобы у детей было именно так, чтобы они не выделялись на фоне не многодетных семей. Сложно ли быть мамой? Женщина, у которой 6 детей, рассказала о своей семье

Екатерина Забенько:

Вы состоите в организации многодетных семей. Как ваши многодетные подруги и соратницы относятся к своему многодетному материнству? Какие видят в этом плюсы и бонусы? Кроме большой семьи и безграничной любви детей. Татьяна Федорова:

Мы общаемся, мы разговариваем, но никогда нет такого, чтобы многодетная мама сказала, что я родила, поэтому пользуюсь такими льготами, получаю какое-то дополнительное пособие социальное. Екатерина Забенько:

То есть специально ради льгот уже не рожают? Татьяна Федорова:

Нет. Такого нет. Екатерина Забенько:

Рожают, потому что хотят большую семью?

Татьяна Федорова:

Хотят. У нас есть те, у кого четверо детей. Они хотят. Говорят, что хотят еще пятого. Говорят, что есть еще возможность и еще возраст позволяет. Никогда ни одна многодетная мама не сказала, что мне надо квартиру построить, вот поэтому пойду и рожу еще одного ребеночка. Нет, такого никогда не было. Льготы, конечно, есть. Екатерина Забенько:

Важно, что сегодня женщина, которая хочет большую семью, которая чувствует, что она может родить нескольких детей, понимает, что не останется без поддержки государства, потому что выплаты существенные. Сколько ты рожаешь, столько ты получаешь. Декрет длится три года. Это тоже важно, квартиру тоже гарантированно получают. Это тоже важное подспорье. Татьяна Федорова:

Да, я хочу сказать, что если взять многодетную семью, построить квартиру за свой бюджет, где-то выкроить эти деньги, – это просто нереально. Если взять обычный кредит банковский с процентами, это тоже очень сложно. Тогда уже не только себя придется ущемлять, придется ущемлять всю семью. Возможно, что ничего себе не будет оставаться. Большие выплаты. А кредиты льготные – это очень хорошо, и погашаются они государством, когда пять и более детей. Мы таким образом тоже построились. Мы так счастливы были, потому что жили у моей мамы, а сначала квартиры снимали. Екатерина Забенько:

Вы построились, когда у вас было четверо детей. Уже заселившись в квартиру, появились еще двое.

Татьяна Федорова:

Мы начали строительство, когда у нас было трое детей, в процессе стройки у нас родился четвертый ребенок, наша дочка. Ей был ровно годик, когда мы переехали в новую квартиру. Через восемь месяцев в новой квартире уже родились мальчишки. Если честно, то мы и вторую квартиру построили. Мы остались нуждающимися с нашим метражом, потому что у нас рассчитана была на троих детей площадь, а у нас родились еще трое в процессе. Екатерина Забенько:

То есть квартирного вопроса у вас не возникало? Татьяна Федорова:

У нас возникал он на начальном этапе, когда было трое детей, мы снимали квартиру. Не было закона, что многодетным без очереди. Мы стояли на очереди, но нам говорили, что можете еще лет пять не приходить и не интересоваться. Мама сказала, чтобы мы перебирались к ней, жили в тесноте, да не в обиде. Лучше те деньги, на которые вы снимаете жилье, откладывать на покупку. Так неожиданно и очень вовремя, наверное, вышел этот указ, что мы быстренько построились, за год буквально. Если б не этот закон, мы б еще до сих пор стояли на очереди и ждали жилья. А так уже 13 лет живем в своей квартире. Уже 14 год. Екатерина Забенько:

Мы с вами до начала записи программы говорили о том, что в тот период, когда вы получали свое орден Матери, это был 2010 год. Где-то с этого периода вы использовали такое слово, это уже стало трендом, многодетное материнство. За счет чего этот скачок рождаемости произошел? Даже не рождаемости, а именно желания быть многодетными родителями.

Татьяна Федорова:

Очень многие хотели третьего ребенка, очень хотели. Но остро стоящая проблема с получением жилья, со строительством жилья. А в 2005 году, когда закон о строительстве многодетным вышел, вот именно в тот период завели ребёнка очень многие, кто хотел, потому что я сомневаюсь, что кто-то родил третьего ребенка ради квартиры. Много кто хотел ребенка третьего, четвертого. Даже в нашем доме люди въезжали с тремя детьми, а в процессе жизни за 13 лет родили ещё, у кого-то уже на данный момент пятеро детей, у кого-то четверо детей. Екатерина Забенько:

Тут еще добавился семейный капитал, которым теперь можно распорядиться на свое усмотрение досрочно. Татьяна Федорова:

Да, его сейчас разморозили. И получается, что если раньше невозможно им было воспользоваться, пока ребенку не исполнится 18 лет, то на данный момент его разморозили и многие используют. Даже многие мамы используют на свое обучение, то есть мамы, которые не успели отучиться.