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«Я полон энергии, я доволен». Что говорит итальянец о жизни в Беларуси

22 октября 2020 12:15
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Новости Беларуси. Беларусь глазами иностранцев. Истории тех, кто выбрал нашу страну вторым домом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Я полон энергии, я доволен». Что говорит итальянец о жизни в Беларуси-1

«Я полон энергии, я доволен». Что говорит итальянец о жизни в Беларуси-3

Надо принять страну, в которой ты решил жить. Я принял Беларусь для себя.  

«Я полон энергии, я доволен». Что говорит итальянец о жизни в Беларуси-6

То, что я увидел у белорусок, это настоящая женственность, красота, которую можно вспомнить в Италии в 1960-70-е.  

«Я полон энергии, я доволен». Что говорит итальянец о жизни в Беларуси-9

«Я полон энергии, я доволен». Что говорит итальянец о жизни в Беларуси-11

В Беларуси есть деньги, есть желание – открывай, не хочу. В Италии все намного сложнее, ты должен быть профессионалом своего дела: не просто бизнесменом, а парикмахером-стилистом с подтвержденным образованием и лицензией, которую получить непросто. Поэтому это все затягивается на более долгий срок и с этим связаны основные бюрократические вопросы.  

«Я полон энергии, я доволен». Что говорит итальянец о жизни в Беларуси-14

«Я полон энергии, я доволен». Что говорит итальянец о жизни в Беларуси-16

Я полон энергии, я доволен тем, как проходит моя коммуникация с людьми, с клиентами. Всегда надо помнить принятие – если принял, то и живешь хорошо. 

«Я полон энергии, я доволен». Что говорит итальянец о жизни в Беларуси-19

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# Государственная социальная политика # общество # Антонио Боккадамо # Фотофакт

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