«Я полон энергии, я доволен». Что говорит итальянец о жизни в Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь глазами иностранцев. Истории тех, кто выбрал нашу страну вторым домом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надо принять страну, в которой ты решил жить. Я принял Беларусь для себя.

То, что я увидел у белорусок, это настоящая женственность, красота, которую можно вспомнить в Италии в 1960-70-е.

В Беларуси есть деньги, есть желание – открывай, не хочу. В Италии все намного сложнее, ты должен быть профессионалом своего дела: не просто бизнесменом, а парикмахером-стилистом с подтвержденным образованием и лицензией, которую получить непросто. Поэтому это все затягивается на более долгий срок и с этим связаны основные бюрократические вопросы.