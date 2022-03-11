«Вы пенсионер, мы с вас будем брать меньшую сумму». Белорусов обманывают по новой схеме. Как отличить лжегазовщиков?

Новости Беларуси. На горячую линию СТВ обратились жители Гомельского района, которые рассказали о хитром способе выманивания денег у них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприниматель, устанавливающий газовые анализаторы, искал доверчивых пенсионеров и предлагал им купить прибор в пять раз дороже магазинной стоимости. О реальной цене пожилые люди узнавали уже после приобретения товара.

Иван Хворост, житель Зябровки:

Вот здесь. Как раз вот тут вверху. Вот здесь, на трубе. Житель Зябровки Иван Хворост рассказывает как месяц назад на его пороге появилось двое мужчин, которые предложили пенсионеру установить газовые анализаторы. Иван Гаврилович не удивился – работники домоуправления до этого уточняли, есть ли у него извещатели. О том, что перед ним мошенники даже не подумал – вежливые, приветливые парни в форме и с бейджиками.

Иван Хворост:

Они показали мне эти фотографии: вот, смотрите, сколько пожаров бывает. Они вытянули эти документы, начали их писать. Говорит: ну первым делом, так как вы пенсионер, мы с вас будем брать меньшую сумму. Пенсионеру предложили якобы выгодную скидку и озвучили цену в 199 рублей. О том, что такие датчики есть в свободной продаже по 30-50 рублей пожилой человек не знал. На прощание аферисты пообещали заменить газоанализатор через 2 года и оставили номер телефона сервиса. О том, что Ивана Гавриловича обманули, догадалась его дочь, которая и обратилась в милицию. Оказалось, что еще одно заявление уже подала пожилая жительница Гомеля. Милиция виновного задержала – им оказался 23-летний предприниматель, который искал жертв среди пенсионеров. Чтобы подобное не происходило, домоуправление и участковые инспекторы постоянно проводят беседы с жильцами, мониторят районные чаты и просят соседей при появлении подобных «ходоков» сразу звонить в сельсовет или милицию.

Валерий Окунев, участковый инспектор милиции ОВД Гомельского райисполкома:

Выезжали, беседы проводили. Действительно, смотрели документы. Да, якобы юридических организаций, но параллельно работали со службой горгаза, которые не в Зябровке расположены. С начальником службы разговаривали. Он говорит: все работы опреляются только сотрудниками горгаза. То есть, в частной организации этого не происходит.

Установка фильтров для очистки воды, сервис по обслуживанию стеклопакетов, продажа посуды и домашнего текстиля. Раньше, если обманутые люди хотели вернуть деньги, им приходилось самостоятельно добиваться расторжения договора с недобросовестными предпринимателями. Милиция не могла вмешиваться – покупки совершаются добровольно, юридически все оформлено верно. Но это уголовное дело дало начало новой практике – прецедент станет основанием для разрешения аналогичных споров в будущем.