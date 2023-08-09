«Рай для любителей качественного отдыха». В чём уникальность Lakeside Park на Цнянском водохранилище?

Цифры, которые вас удивят. 45 зон отдыха обустроили в Минске за 3 года, из них 27 живописных троп. Два раза в год городские власти дарят жителям новую локацию для прогулок. К чему еще стремиться и как еще порадовать минчан? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Новый парк на берегу Цнянского водохранилища, который буквально перевернул представления о возможностях благоустройства мест отдыха. Проект инвестиционный, но сделанный с душой для всех минчан, где можно оценить и современный дизайн, и природный ландшафт.

Екатерина Забенько:

Новый Lakeside Park расправил крылья абсолютно для всех увлечений, которые можно воплотить на природе с множеством активностей и модных локаций. Это место сразу стало популярным у минчан, только в день открытия здесь побывало около 10 тысяч человек, по данным правоохранителей. Сегодня подробнее узнаем, как создавался этот рай для любителей качественного отдыха у главы администрации советского района Сергея Хильмана.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района Минска:

Действительно, мы получили уникальнейший объект на живописном берегу Цнянского водохранилища в виде зоны отдыха. Екатерина Забенько:

Я как раз думаю, что освоить территорию в семь с половиной гектаров было не так просто, но все успели точно в срок, в том числе благодаря белорусским строителям и скульпторам. Мы знаем, что сюда были вложены инвестиции, но большинство сделано все-таки нашими руками. Сергей Хильман:

Да, действительно инвестиции здесь иностранные, но на всех участках работали белорусские строители, и все работы выполнены белорусскими строительными материалами.

Екатерина Забенько:

Здесь есть абсолютно все – модная локация, возможность с пользой провести время, уединиться с природой или шумной компанией, пожарить шашлыки, словить рыбу, покататься на велосипеде или самокате, порадовать детей множеством развлечений. Как создавался проект, который охватил абсолютно все интересы? Сергей Хильман:

Учитывалась та ландшафтная зона, которая здесь существовала давно, и те зоны, локации, которые уже полюбились минчанам. В первую очередь рыбная ловля, вы назвали. Конечно, здесь традиционно ловят рыбу. Цнянское водохранилище славится чистотой своей воды. Здесь зеленая зона, действительно первозданная природа, которую максимально при строительстве парка постарались сохранить. И это, по-моему, удалось. И, конечно, это в первую очередь зоны для семейного отдыха, где можно в рамках здорового образа жизни провести уютно отдых, уик-энд с семьей, друзьями. Екатерина Забенько:

Тем кто скажет о том, что такой шикарный, красивый, интересный, насыщенный локациями парк только благодаря иностранным инвестициям, но мы еще раз, наверное, сделаем акцент и подчеркнем то, что белорусского здесь более чем достаточно. По крайней мере, и проект, и все, что касается искусства, творчества, выполненных работ и качества.