«Рай для любителей качественного отдыха». В чём уникальность Lakeside Park на Цнянском водохранилище?
Цифры, которые вас удивят. 45 зон отдыха обустроили в Минске за 3 года, из них 27 живописных троп. Два раза в год городские власти дарят жителям новую локацию для прогулок. К чему еще стремиться и как еще порадовать минчан? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Новый парк на берегу Цнянского водохранилища, который буквально перевернул представления о возможностях благоустройства мест отдыха. Проект инвестиционный, но сделанный с душой для всех минчан, где можно оценить и современный дизайн, и природный ландшафт.
Екатерина Забенько:
Новый Lakeside Park расправил крылья абсолютно для всех увлечений, которые можно воплотить на природе с множеством активностей и модных локаций. Это место сразу стало популярным у минчан, только в день открытия здесь побывало около 10 тысяч человек, по данным правоохранителей. Сегодня подробнее узнаем, как создавался этот рай для любителей качественного отдыха у главы администрации советского района Сергея Хильмана.
Сергей Хильман, глава администрации Советского района Минска:
Действительно, мы получили уникальнейший объект на живописном берегу Цнянского водохранилища в виде зоны отдыха.
Екатерина Забенько:
Я как раз думаю, что освоить территорию в семь с половиной гектаров было не так просто, но все успели точно в срок, в том числе благодаря белорусским строителям и скульпторам. Мы знаем, что сюда были вложены инвестиции, но большинство сделано все-таки нашими руками.
Сергей Хильман:
Да, действительно инвестиции здесь иностранные, но на всех участках работали белорусские строители, и все работы выполнены белорусскими строительными материалами.
Екатерина Забенько:
Здесь есть абсолютно все – модная локация, возможность с пользой провести время, уединиться с природой или шумной компанией, пожарить шашлыки, словить рыбу, покататься на велосипеде или самокате, порадовать детей множеством развлечений. Как создавался проект, который охватил абсолютно все интересы?
Сергей Хильман:
Учитывалась та ландшафтная зона, которая здесь существовала давно, и те зоны, локации, которые уже полюбились минчанам. В первую очередь рыбная ловля, вы назвали. Конечно, здесь традиционно ловят рыбу. Цнянское водохранилище славится чистотой своей воды. Здесь зеленая зона, действительно первозданная природа, которую максимально при строительстве парка постарались сохранить. И это, по-моему, удалось. И, конечно, это в первую очередь зоны для семейного отдыха, где можно в рамках здорового образа жизни провести уютно отдых, уик-энд с семьей, друзьями.
Екатерина Забенько:
Тем кто скажет о том, что такой шикарный, красивый, интересный, насыщенный локациями парк только благодаря иностранным инвестициям, но мы еще раз, наверное, сделаем акцент и подчеркнем то, что белорусского здесь более чем достаточно. По крайней мере, и проект, и все, что касается искусства, творчества, выполненных работ и качества.
Сергей Хильман:
Совершенно верно, именно белорусский колорит, именно особенности нашей национальной культуры вложены в строительство этого парка. Здесь именно так, как наши люди любят отдыхать. Что им интересно? Я бы хотел назвать белорусских скульпторов Константина Костюченко, Максим Петруля, Ярослава Филипповича и других, которые действительно вложили душу. Да, об этом спорят. Да, эти скульпторы дают возможность задуматься, поразмышлять. Но я думаю, это только плюс для такого парка.
Екатерина Забенько:
Как сюда можно будет вскоре добраться проще, чем на сегодня? И когда здесь можно будет купаться?
Сергей Хильман:
Это прибрежная зона отдыха. В настоящее время реализуется еще один проект по строительству дороги. Она будет проходить в непосредственной близости. Это продолжение улицы Лилии Карастояновой с узловой развязкой на МКАДе. Уже есть проект. Он прошел все этапы согласования, утвержден Мингорисполкомом, уже выстроен период, в который будет проводиться строительство. Вот сейчас заканчиваем прокладку сетей на «Северный берег», сразу же после прокладки сетей начнется строительство дорог. Я думаю, осенью уже строители выйдут на эту площадку. Что касается отдыха, вы видели, здесь, несмотря на то, что таблички установлены, здесь купались, хорошая погода, очень сложно человеку удержаться, но тем не менее мы приняли все меры безопасности. Здесь Минскводоканал, МЧС, ОСВОД провели обследование дна, очистку дна, выставили буйки, было принято решение установить здесь два сезонных поста ОСВОДа.
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