Татьяна Колядко: «Ежегодно значительно увеличиваем посадки деревьев, кустарников»

Цифры, которые вас удивят. 45 зон отдыха обустроили в Минске за 3 года, из них 27 живописных троп. Два раза в год городские власти дарят жителям новую локацию для прогулок. К чему еще стремиться и как еще порадовать минчан? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Татьяна Ивновна, ваш женский взгляд на благоустройство Московского района, на что делаете акценты?

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:

К сожалению, в Московском районе такие лесные массивы, как в Партизанском и Заводском, отсутствуют, поэтому мы, конечно, довольствуемся тем ландшафтом, который есть, ежегодно значительно увеличиваем посадки деревьев, кустарников. Это тоже способствует благоустройству. Берем озеленением. И я могу сказать, что за счет озеленения у нас и во дворах, дворовые территории... Ко Дню города мы планируем уже по улице Железнодорожной (эта территория более 11 гектаров), чтобы в этой зоне была возможность дополнительного отдыха и спорта. Также дополнительная информационная составляющая возле каждой скамейки, где у нас была установлена дополнительная информация о Московском районе, о замечательных объектах, это тоже будет продолжаться. Екатерина Забенько:

Татьяна Ивановна, чтобы подготовить какую-то территорию, чтобы создать там новую зону отдыха, иногда нужно провести огромную подготовительную работу. Я знаю, что у вас такая территория есть, вы ее планируете очень кардинально изменить, буквально из оврага сделать какую-то современную площадку с огромным количеством возможностей.