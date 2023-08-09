Татьяна Колядко: «Ежегодно значительно увеличиваем посадки деревьев, кустарников»
Цифры, которые вас удивят. 45 зон отдыха обустроили в Минске за 3 года, из них 27 живописных троп. Два раза в год городские власти дарят жителям новую локацию для прогулок. К чему еще стремиться и как еще порадовать минчан? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Татьяна Ивновна, ваш женский взгляд на благоустройство Московского района, на что делаете акценты?
Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:
К сожалению, в Московском районе такие лесные массивы, как в Партизанском и Заводском, отсутствуют, поэтому мы, конечно, довольствуемся тем ландшафтом, который есть, ежегодно значительно увеличиваем посадки деревьев, кустарников. Это тоже способствует благоустройству. Берем озеленением. И я могу сказать, что за счет озеленения у нас и во дворах, дворовые территории... Ко Дню города мы планируем уже по улице Железнодорожной (эта территория более 11 гектаров), чтобы в этой зоне была возможность дополнительного отдыха и спорта. Также дополнительная информационная составляющая возле каждой скамейки, где у нас была установлена дополнительная информация о Московском районе, о замечательных объектах, это тоже будет продолжаться.
Екатерина Забенько:
Татьяна Ивановна, чтобы подготовить какую-то территорию, чтобы создать там новую зону отдыха, иногда нужно провести огромную подготовительную работу. Я знаю, что у вас такая территория есть, вы ее планируете очень кардинально изменить, буквально из оврага сделать какую-то современную площадку с огромным количеством возможностей.
Татьяна Колядко:
Сейчас там просто ров. Он на улице Громова. Он занимает территорию более 11 гектар. Естественно, очень часто население вносит свои предложения, как будет использоваться. Чтобы выполнить и реализовать великолепный проект благоустройства этой территории, реализуется в масштабах строительства метрополитена, в частности грунт – более 600 тысяч кубических метров будет вывозиться в этот ров.
Екатерина Забенько:
А такие примеры вообще в Минске есть, чтобы грунт из метро использовался либо для благоустройства, либо для каких-то полезных целей? Или это только вы так первый раз придумали?
Татьяна Колядко:
Вы знаете, наверное, вот именно в таком масштабе это будет такой первый проект. Сейчас осуществляется изготовление проектно-смертной документации, на стадии архитектурный проект, будет проходить экспертиза. В следующем году уже будет начинаться строительство этого великолепного проекта, в будущем мы получим великолепные зоны отдыха с детскими площадками, спортивными, воркаут, скейт-парк. И будут такие холмы, чтобы была возможность кататься и на велосипедах, в зимний период. Естественно, будет обустроена велодорожка. К слову, здесь связь истории и современности. Он будет современный, потому что холмы, холмистые горы, название – Муравицкие холмы. Это от лесничего, когда в недалеком прошлом там был лес, и лесничьим Муравицким внесен проект, будут Муравицкие холмы, вот эта зеленая зона.
«Мы откроем экотропу ко Дню города». Вороницкий рассказал, что нового появится в Партизанском районе. Подробности здесь.