В Беларуси объявлен новый объект Всебелорусской молодёжной стройки. Стало известно, кто там будет работать

К работам в этих местах будут привлечены молодые люди в возрасте от 14 до 31 года, в том числе в составе студенческих отрядов. Документ будет содействовать трудовому воспитанию молодежи, формированию у нее чувства сопричастности к истории родной страны.

9 августа белорусский лидер подписал и распоряжение о финансировании расходов специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. В 2023 году на эти цели будет направлено 740 тысяч белорусских рублей.