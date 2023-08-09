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В Беларуси объявлен новый объект Всебелорусской молодёжной стройки. Стало известно, кто там будет работать

09 августа 2023 20:05
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Новости Беларуси. Объектам строительства образовательно-оздоровительного учреждения «Республиканский центр патриотического воспитания молодежи» на базе Кобринского укрепления Брестской крепости присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий Указ подписал Александр Лукашенко.

В Беларуси объявлен новый объект Всебелорусской молодёжной стройки. Стало известно, кто там будет работать-1

К работам в этих местах будут привлечены молодые люди в возрасте от 14 до 31 года, в том числе в составе студенческих отрядов. Документ будет содействовать трудовому воспитанию молодежи, формированию у нее чувства сопричастности к истории родной страны.

9 августа белорусский лидер подписал и распоряжение о финансировании расходов специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. В 2023 году на эти цели будет направлено 740 тысяч белорусских рублей.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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