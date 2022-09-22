«Ради одной фоточки в Изюме». За что умирают украинские солдаты?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим специальную военную операцию на территории Украины, частичную мобилизацию в России, саммит ООН и итоги переговоров в Самарканде. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Путин, мне кажется, больше думает об украинцах, чем их слуга народный, их Зеленский.
Григорий Азаренок, СТВ:
Ради одной фоточки в Изюме, ради этого постановочного видео. Тысячи солдат полегли украинских, чтобы он туда высокопоставленную европейскую шлюху привез.
Евгений Пустовой:
Это селфидемократия, получается.
Григорий Азаренок:
Чтобы он туда приехал и на английском перед иностранными наемниками говорил им спасибо.
Евгений Пустовой:
Президент разговаривает на английском. О какой независимости государства можно говорить?
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