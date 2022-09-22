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«Ради одной фоточки в Изюме». За что умирают украинские солдаты?

22 сентября 2022 18:21
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим специальную военную операцию на территории Украины, частичную мобилизацию в России, саммит ООН и итоги переговоров в Самарканде. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.

«Ради одной фоточки в Изюме». За что умирают украинские солдаты?-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Путин, мне кажется, больше думает об украинцах, чем их слуга народный, их Зеленский.

Григорий Азаренок, СТВ:
Ради одной фоточки в Изюме, ради этого постановочного видео. Тысячи солдат полегли украинских, чтобы он туда высокопоставленную европейскую шлюху привез.

Евгений Пустовой:
Это селфидемократия, получается.

Григорий Азаренок:
Чтобы он туда приехал и на английском перед иностранными наемниками говорил им спасибо.

Евгений Пустовой:
Президент разговаривает на английском. О какой независимости государства можно говорить?

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Евгений Пустовой # Владимир Зеленский # Владимир Путин # Фотофакт

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