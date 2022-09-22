«Ради одной фоточки в Изюме». За что умирают украинские солдаты?

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим специальную военную операцию на территории Украины, частичную мобилизацию в России, саммит ООН и итоги переговоров в Самарканде. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Путин, мне кажется, больше думает об украинцах, чем их слуга народный, их Зеленский.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ради одной фоточки в Изюме, ради этого постановочного видео. Тысячи солдат полегли украинских, чтобы он туда высокопоставленную европейскую шлюху привез.

Евгений Пустовой:

Это селфидемократия, получается.

Григорий Азаренок:

Чтобы он туда приехал и на английском перед иностранными наемниками говорил им спасибо.

Евгений Пустовой:

Президент разговаривает на английском. О какой независимости государства можно говорить?

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