Петр Петровский: «Мы не просто сейчас почистим Восточную Европу от грязи, но мы и восстановим Украину»

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим частичную мобилизацию в России, безопасность Беларуси и европейский фашизм. В гостях политолог Петр Петровский.

Григорий Азаренок, СТВ:

Победа будет за нашими союзниками, а ситуацию в Беларуси мы удержим, здесь мы никому не позволим забрать будущее у наших детей. Мы Майдан закатали в асфальт в 2010, в 2020 годах, сделали это в 1990-е годы. Наши отцы вместе с Батькой это делали, поэтому у наших детей никто не позволит забрать нашу Беларусь.