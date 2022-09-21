Петр Петровский: «Мы не просто сейчас почистим Восточную Европу от грязи, но мы и восстановим Украину»

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим частичную мобилизацию в России, безопасность Беларуси и европейский фашизм. В гостях политолог Петр Петровский.
Григорий Азаренок, СТВ:
Победа будет за нашими союзниками, а ситуацию в Беларуси мы удержим, здесь мы никому не позволим забрать будущее у наших детей. Мы Майдан закатали в асфальт в 2010, в 2020 годах, сделали это в 1990-е годы. Наши отцы вместе с Батькой это делали, поэтому у наших детей никто не позволит забрать нашу Беларусь.
Петр Петровский, политолог:
Я больше скажу, что мы не просто сейчас почистим Восточную Европу от грязи, но мы и восстановим Украину. Наша священная обязанность: восстановить заводы, предприятия, инфраструктуру, которая, кстати, угроблена была до специальной военной операции. Кто ездил по украинским дорогам, тот либо получил геморрой, отбил себе копчик, либо он не ездил по этим дорогам. А кто эти дороги в такое ужасное состояние привел?
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